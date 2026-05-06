[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 5월6일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 6일 '투데이 ANDA' 뉴스레터를 배달했다.
- AMD 호실적에 K메모리 상승, 삼성 시총 1조달러 클럽 가입 소식 실었다.
- 트럼프 한국 선박 피격 언급에도 정부 원인 규명 우선, 파운드리 아이폰 칩 재도전 다뤘다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
6일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲다시 돌아온 '서버용 CPU 전성기'...AMD 호실적에 K메모리도 춤춘다 ▲트럼프 "한국 선박 피격"에도 "원인 규명 먼저"라는 정부...속사정 뭘까 ▲"삼성전자 시총, 글로벌 1조달러 클럽 가입...투자 매력 여전" ▲삼성 파운드리, '아이폰 두뇌칩' 다시 노린다…10년 만에 재도전 ▲실력파 대거 참여…'마이 케이팝 스타', 예선 접수 마감까지 'D-7' 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.