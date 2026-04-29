[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 4월29일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 29일 투데이 ANDA 뉴스레터를 배달했다.
- 쿠팡 김범석 총수 지정 불복 소송전 예고와 지역 단일화 승패를 다뤘다.
- 북 핵무기 위협과 美 이란 분석, 알파폴드 암 치료제 소식도 실었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
29일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲쿠팡, '김범석 총수 지정' 불복...동일인 제도 역사상 첫 소송전 예고 ▲평택을·부산북갑·경기지사·울산시장...'단일화'가 승패 가른다 ▲블룸버그 "北 핵무기 전력, 美 미사일 방어 체계 압도할 임계점에 근접" ▲美 출구전략 본격 검토하나…"정보당국, 트럼프 '승리 선언'시 이란 반응 분석 중" ▲허사비스 "10년전 37수로 알파폴드 탄생…10년후 암 치료제 축하하러 다시 오겠다" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.