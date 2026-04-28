[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 4월 28일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 28일 '투데이 ANDA' 뉴스레터를 배달했다.
- 삼성바이오로직스 노조 부분 파업, 오픈AI 고비용 충돌 등 실렸다.
- 코스피 개인 순매도, 이 대통령 군사력 발언 등 다양한 기사가 포함됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
28일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲삼성바이오로직스 노조 '자재 소분 직무' 부분 파업 돌입 ▲"밑 빠진 AI에 돈 붓기 그만"... 오픈AI 내부 '고비용 의견충돌' ▲최태원 "GPU·메모리 분리 구조 깨는 새 기술, 몇년 내 현실화" ▲코스피 신고가 행진에도 개인은 떠난다…역대 최대 순매도 ▲李대통령 "韓 군사력 세계 5위…자체 방위 어렵지 않은데 왜 불안감" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.