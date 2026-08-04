차바이오F&C, 브라보비버아르떼와 화장품 개발 협력

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

화장품 연구개발·생산부터 디자인·판매까지 공동 추진

발달장애인 아티스트 작품 적용

첫 협업 제품 오는 9월 출시 목표

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차바이오F&C가 발달장애인 문화예술 기업 브라보비버아르떼와 손잡고 발달장애인 아티스트의 작품을 활용한 화장품 개발에 나선다. 양사는 제품 개발부터 생산, 디자인, 판매까지 협력 체계를 구축하고 첫 협업 제품을 오는 9월 선보일 예정이다.

4일 차바이오그룹 계열사 차바이오F&C는 브라보비버아르떼와 화장품 개발·생산 및 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

회사에 따르면 협약식은 지난 3일 서울 구로구 브라보비버아르떼에서 열렸으며, 김석진 차바이오F&C 대표와 홍지선 부사장, 임의준 브라보비버아르떼 대표, 이진희 베어베터 대표 등이 참석했다. 이번 협업 제품에 작품을 제공한 발달장애인 미술가 박병준 작가도 함께 자리했다.

차바이오F&C 김석진 대표(왼쪽)과 브라보비버아르떼 임의준 대표가 MOU 후 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=차바이오F&C]

이번 협약은 발달장애인 아티스트의 작품을 화장품 패키지 디자인에 적용한 제품을 공동 개발·판매하기 위해 마련됐다. 브라보비버아르떼는 제품 기획과 판매를 담당하며, 소속 발달장애인 아티스트의 작품을 활용한 패키지 디자인과 용기·라벨 등 부자재 개발을 맡는다.

차바이오F&C는 화장품 내용물 연구개발과 기술 자문, 생산을 담당해 완성된 제품을 공급할 계획이다. 양사의 첫 협업 제품은 립밤과 핸드크림으로, 현재 개발을 진행 중이며 오는 9월 출시를 목표로 하고 있다.

브라보비버아르떼는 장애인 의무고용 기업들이 공동 출자해 설립한 발달장애인 문화예술 기업이다. 사회적기업 베어베터가 운영과 인사관리를 지원하고 있으며, 소속 아티스트들은 정규직으로 근무하며 창작 활동과 제품 디자인 프로젝트에 참여하고 있다.

김석진 차바이오F&C 대표는 "회사가 축적해 온 화장품 연구개발과 생산 역량을 바탕으로 브라보비버아르떼의 제품 경쟁력 강화에 기여하겠다"며 "사회공헌 활동을 지속 확대해 기술력과 사업 역량으로 사회적 가치를 창출해 나가겠다"고 말했다.

임의준 브라보비버아르떼 대표는 "발달장애인 아티스트의 작품이 경쟁력 있는 화장품으로 상품화된다는 점에서 의미가 크다"며 "품질과 디자인을 모두 갖춘 제품을 선보이는 동시에 발달장애인의 안정적인 고용과 예술 활동 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com