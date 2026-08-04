"박쥐" "일베 문화"…민주당 최고위원 경선 '네거티브' 과열

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최민희 "박쥐" 발에 김영호 "모멸감 주는 일베 문화" 맞불

한민수 "금도 넘어선 안 돼…전대 끝나면 다시 '원팀'으로"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회가 중반부에 접어들면서 최고위원 후보들 간의 주도권 싸움이 계파 대리전과 네거티브전으로 치닫고 있다. 후보 간 "박쥐" "일베(극우성향 온라인 커뮤니티) 문화" 등 거친 험구가 오가며 정치적 금도를 넘었다는 지적이 나온다.

김영호 최고위원 후보는 4일 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 최민희 후보 발언을 비판했다.

김 후보는 지난 1일 충청권 순회경선 당시 자신이 "당권파 저지를 위해 송영길·김민석 후보와 연대하겠다"고 연설할 때 최 후보가 자신을 향해 "박쥐네"라고 말하는 장면이 포착됐다며 "동료 의원에게 박쥐라는 표현을 하고 모멸감을 주는 것이 진짜 일베 문화"라고 직격했다.

[부천=뉴스핌] 국회사진기자단 = 한민수(왼쪽부터), 임미애, 김용, 서미화, 박선원, 최민희, 이성윤, 김영호 더불어민주당 최고위원 후보가 3일 오후 경기 부천시 오정구 OBS경인TV에서 열리는 TV토론회 시작 전 기념촬영을 하고 있다. 2026.08.03 photo@newspim.com

◆김영호 "아무 말이나 뱉어내면 총선 필패"

김 후보는 최 후보의 사과 태도도 문제 삼았다.

김 후보는 "최 후보가 '의원님이 그 얘기를 들으셨네, 그럼 사과드리겠다'는 식으로 반응했다"며 "김 의원이 못 들었으면 사과할 필요 없다는 식의 매우 일베식 표현이자 일베 문화가 몸에 배어 있는 것"이라고 주장했다.

김 후보는 "본인의 존재감을 위해 아무 말이나 뱉어내면 총선은 필패한다"며 "절제와 원팀 리더십이 필요하다"고 강조했다.

◆전당대회 이후 통합 저해 우려 목소리 커져

3일 경기도 부천시 OBS 스튜디오에서 열린 '최고위원 후보자 방송토론회'에서도 두 후보는 이 문제로 격론을 벌였다.

단 한 차례만 진행되는 최고위원 텔레비전(TV) 토론회에서도 친이재명(친명)계와 친정청래(친청)계 후보 간의 주도권 싸움이 한층 격화됐다.

최 후보는 김 후보의 사과 요구에 "공개적으로 조롱한 게 아니라 작은 소리로 '혹시 이렇게 되지 않을까' 했던 것이 들어간 것"이라며 "일베식으로 받아들여졌다면 사과드리고 그런 표현은 다시 쓰지 않겠다"고 해명했다.

당내에서는 이 같은 과열 양상이 전당대회 이후 당의 통합을 저해할 수 있다는 우려가 커지고 있다.

한민수 후보는 4일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에서 "선은 넘어선 안 된다. 네거티브는 정치판에서 크게 도움도 되지 않는다"며 "우리는 전당대회를 치열하게 하되 끝나고 나면 원팀으로 나아가야 할 전우이자 동지"라고 자제를 촉구했다.

allpass@newspim.com