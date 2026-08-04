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상장 시동 건 빗썸, 유령코인 리스크·대주주 적격성 '최대 변수'

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AI 핵심 요약

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  • 빗썸이 3일 2028년 IPO 목표로 단계적 상장 계획을 공식 발표했다.
  • FIU 제재·유령코인 사태·복잡한 지배구조로 대주주 적격성과 강력 제재 가능성이 상장 최대 변수로 지목됐다.
  • 실적 급감과 거래대금 감소 속에서 사업 다각화·재무 안정성 강화 전략에도 시장 신뢰 확보가 관건으로 부상했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2028년 IPO 공식화, 내년 예비심사 추진
특금법 위반 제재·유령코인 사태 등 리스크 상존
복잡한 지배구조·대주주 적격성 논란 '걸림돌'
거래량 급감 속 실적 악화, 사업 다각화 필요성 부각

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 국내 2위 가상자산 거래소인 빗썸이 2028년 기업공개(IPO)를 목표로 단계적 상장 계획을 공식화했다. 다만 금융당국 제재 리스크와 '유령코인' 사태 후속 조치, 복잡한 지배구조에 따른 대주주 적격성 논란 등이 해소되지 않을 경우 상장 추진에 중대한 변수로 작용할 전망이다.

빗썸은 지난 3일 홈페이지 공지를 통해 2028년 IPO를 목표로 단계적 상장을 추진한다고 밝혔다. 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 전환 등을 거쳐 내년 상장 예비심사를 신청할 계획이며, 구체적인 상장 주관사 등은 추후 공개할 예정이라고 4일 덧붙였다.

AI 인포그래프. [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 2026.08.04 peterbreak22@newspim.com

상장을 발판으로 가상자산 시장 변동성에 대응하기 위한 사업 모델 다각화와 재무 안정성 강화에도 나선다는 전략이다. 다만 금융당국 제재 리스크와 지배구조 문제 등 해결해야 할 과제가 적지 않다는 지적이 나온다.

◆금융당국 제재·유령코인 사태 '최대 리스크'

금융당국 제재 리스크가 가장 큰 변수로 꼽힌다.

빗썸은 지난해 금융정보분석원(FIU) 현장검사에서 미신고 가상자산사업자와의 거래 금지 의무 위반, 고객확인 및 거래 제한 의무 위반, 자료 보존 의무 위반 등 약 665만 건의 특정금융정보법(특금법) 위반이 적발됐다. 이에 따라 지난 3월 영업 일부 정지 6개월과 과징금 368억 원 등의 처분을 받았다.

이후 서울행정법원이 빗썸의 집행정지 신청을 인용하면서 제재 효력은 일시 정지된 상태지만, 본안 소송 결과에 따라 제재가 확정될 가능성은 여전히 남아 있다.

올해 초 발생한 '유령코인' 사태에 대한 제재 절차도 진행 중이다. 해당 사건은 이벤트 경품 지급 과정에서 약 62만 원 상당의 보상이 62만 비트코인으로 오지급되며 발생했다. 이는 빗썸 보유 비트코인(약 4만6000개)의 10배 이상에 해당하는 규모로, 사실상 존재하지 않는 자산이 지급된 중대한 사고로 평가된다.

국회 청문회까지 열린 가운데 금융당국은 강도 높은 제재를 예고하고 있다. 이찬진 금융감독원장은 "역대 최고 수준의 제재 가능성"을 언급했으며, 당국은 가상자산 이용자 보호법 위반 여부를 검토 중인 것으로 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이재원 빗썸 대표가 11일 오전 서울 여의도 국회 정무위원회에서 열린 빗썸 비트코인 오지급 사고와 관련한 긴급 현안질의에 출석하고 있다. 2026.02.11 pangbin@newspim.com

시장에서는 시스템 통제 실패와 고객 피해가 확인된 만큼, 특금법 위반보다 더 강한 제재가 내려질 가능성도 제기된다.

과거 유사 사례에서 법원이 '보유 물량을 초과한 코인 운용'을 소비자 기망으로 판단한 점도 향후 법적 쟁점으로 부각되고 있다. 영업정지 확대나 대규모 과징금, 경영진 제재로 이어질 경우 IPO에도 부정적 영향이 불가피하다는 관측이다.

◆복잡한 지배구조…대주주 적격성 논란

대주주 적격성 논란 역시 주요 부담 요인이다.

현재 빗썸 최대주주는 지분 73.5%를 보유한 빗썸홀딩스다. 빗썸홀딩스의 최대주주는 DAA(34.2%)이며, BTHMB홀딩스는 DAA 지분 48.5%와 빗썸홀딩스 지분 10.7%를 보유하고 있다.

BTHMB홀딩스의 최대주주는 SG BTC(95.8%)이며, 창업주 이정훈 전 의장이 SG BTC 지분 50%를 보유한 최대주주다. 공정거래위원회도 지난해 빗썸의 동일인(실질 지배자)으로 이 전 의장을 지정한 바 있다.

DAA는 지난해 4월까지 빗썸홀딩스 2대 주주였으나, 이 전 의장이 빗썸파트너스를 통해 560억 원을 조달해 비덴트 보유 지분 4.22%를 인수(콜옵션 행사)하면서 최대주주로 올라섰다.

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 2026.02.11 peterbreak22@newspim.com

이처럼 복잡한 지배구조는 IPO 과정에서 리스크 요인으로 작용할 가능성이 크다. 상장 이후에도 구조가 정리되지 않을 경우 경영 의사결정과 주주환원 정책에 제약이 발생할 수 있으며, 시장 신뢰 확보에도 부담이 될 수 있다.

여기에 정부와 국회가 거래소 대주주 지분을 15~20%로 제한하는 규제 도입을 검토 중인 점도 변수다. 과거 이 전 의장이 사기 혐의로 기소됐다가 대법원에서 무죄를 확정받기까지 이어진 사법 리스크 역시 부담 요인으로 거론된다.

실적 악화도 부담이다. 빗썸의 올해 1분기 매출은 825억 원으로 전년 동기 대비 57.6% 감소했고, 영업이익은 29억 원으로 95.8% 급감했다. 당기순이익은 전년 동기 330억 원 흑자에서 869억 원 순손실로 적자 전환했다.

2분기 역시 업황 부진이 이어질 전망이다. 국내 주요 거래소 5개사의 2분기 일평균 거래대금은 16억1000만 달러로 전분기 대비 34.0% 감소했다. 거래 수수료 의존도가 높은 구조상 실적 부진이 지속될 가능성이 크다.

빗썸 관계자는 "그간 상장 가능성은 제기돼 왔지만 회사가 공식적으로 밝힌 것은 이번이 처음"이라며 "고객에게 먼저 알리는 것이 중요하다고 판단해 공지했으며, 구체적인 일정은 단계적으로 공개할 예정"이라고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com

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검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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