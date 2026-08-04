국방과학연구소 창립 56주년…K-방산·정찰위성까지 '국방 R&D 초석' 다졌다

천궁-II·K9·K2·레이저 대공무기 '천광'까지… 세계 8위 국방기술 견인

100억 기부 김용철 옹 기리는 의범학술상, 올해 주인공은 백상민 연구원

항공기 기체구조·전파흡수구조 기술 개발… "국방 R&D와 사회적 책임 함께"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방과학연구소는 4일 창립 56주년을 맞아 대전 본원에서 기념식을 열고 지난 반세기 넘게 축적해 온 국방 연구개발 성과를 점검했다.

기념식에는 역대 연구소장과 고(故) 의범(義範) 김용철 옹의 유가족 등이 참석해 '소총에서 위성까지'로 상징되는 ADD의 연구개발 역사와 성과를 되돌아봤다.

구름 위를 비행 중인 중고도 정찰용 무인항공기. 우리 군이 운용하는 중고도 무인기(MUAV)가 한반도 상공에서 감시·정찰 임무를 수행하고 있다. [사진=국방과학연구소] 2026.08.04 gomsi@newspim.com

의범학술상은 "인생은 유한하지만 국가는 무한하다"는 말을 남기고 국방 분야에 약 100억 원을 기부한 김용철 옹을 기리기 위해 제정된 상이다. 2016년부터 매년 만 45세 이하 연구원 가운데 탁월한 연구성과로 국방 과학기술 발전에 기여한 이에게 수여되고 있다. 올해 11회째를 맞은 의범학술상의 수상자로는 항공기 과학자인 백상민 선임연구원이 선정됐다.

1970년 창립한 ADD는 국방 연구개발을 통해 우리나라 국방 과학기술 수준을 세계 8위권으로 끌어올리는 데 기여해 왔다. K-방산 수출의 주역으로 꼽히는 천궁-II, K9 자주포, K2 전차를 비롯해 최근 개발을 완료한 레이저 대공무기 '천광'과 군 정찰위성 등 주요 무기체계가 ADD에서 탄생해 우리 군 전력 증강과 방산 수출 확대를 뒷받침하고 있다.

제11회 의범 학술상 수상자인 백상민 국방과학연구소 선임연구원. 항공기 기체구조 및 전파흡수구조 기술 등 무인항공기 핵심기술 개발에 기여한 공로로 올해 의범 학술상을 받았다. [사진=국방과학연구소] 2026.08.04 gomsi@newspim.com

의범학술상 수상자인 백상민 선임연구원은 지난 11년간 항공기 기체구조를 연구하며 전파흡수구조 기술 등 무인항공기에 필요한 핵심기술을 개발해 왔다. 국외 학술지 논문 16편을 게재하고 특허 45건을 등록하는 등 연구 실적을 인정받아 산업통상자원부 장관 발명진흥유공 표창, 국방과학상, 올해의 연구소원상 등을 수상한 바 있다.

백 연구원은 수상 소감에서 "치열하게 고민하며 함께 연구한 동료 연구자들에게 이 영광을 돌리고 싶다"며 "국방 과학기술 연구뿐 아니라 공동체 의식을 가지고 사회적 책임을 이행할 수 있는 연구자가 되겠다"고 말했다.

해안 인근에 전개된 레이저 대공무기 '천광' 운용체계. 국방과학연구소가 개발한 천광은 레이저를 이용해 소형 무인기·소형 표적을 요격하는 신개념 대공무기로, 우리 군의 근접 방공 능력 강화를 위해 실전 배치를 앞두고 있다. [사진=국방과학연구소] 2026.08.04 gomsi@newspim.com

이건완 소장은 기념식에서 "지난 56년간 ADD가 이룬 성과는 국방의 초석으로서 국방력 강화와 자주국방 완수를 위해 묵묵히 헌신한 연구소원들의 공"이라며 "앞으로 ADD는 지금까지 이룬 성과를 기반으로 첨단 국방기술 개발에 끊임없이 도전해 미래 국방과학기술 발전에 이바지하겠다"고 밝혔다.

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