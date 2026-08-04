동해해경, 한섬해변서 이안류 휩쓸린 70대 구조

AI 핵심 요약beta
- 동해해경이 3일 한섬해변에서 이안류 표류 70대 피서객을 CCTV로 조기 발견해 구조했다.
- 동해해경은 연안구조정과 육상순찰팀을 출동시켜 동력구조보드로 A씨를 해안에서 120m 떨어진 해상에서 안전하게 구조했다.
- 동해해경은 이안류 가능성을 고려해 한섬·하평해변 입수객에게 안전수칙을 안내하고 한섬해변 입수객 약 80명을 퇴수 조치했다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해해양경찰서가 한섬해변 앞바다에서 이안류에 휩쓸려 표류하던 70대 남성 피서객을 CCTV 모니터링을 통해 조기에 발견하고 구조했다.
4일 동해해경에 따르면 지난 3일 오후 3시 3분쯤 한섬해변 CCTV 모니터링 중 튜브를 타고 물놀이를 하던 A씨가 이안류로 인해 급격히 떠밀려가는 모습을 확인했다. A씨는 해안에서 약 120m 떨어진 해상에서 자력 이동이 불가능한 상황에 처했다.
동해해경은 즉시 묵호파출소 연안구조정과 육상순찰팀을 출동시키고 구조 세력과 표류자의 위치를 실시간으로 공유하며 구조에 나섰다. 현장에 도착한 동해해경은 동력구조보드를 이용해 A씨를 안전하게 구조했다.
사고 발생 후 동해해경은 이안류 발생 가능성을 고려해 한섬해변과 인근 하평해변의 입수객에게 구명조끼 착용과 안전수칙을 안내하는 한편 이안류가 발생한 한섬해변에서 약 80명의 입수객을 퇴수 조치했다.
한동수 동해해양경찰서장은 "여름철에는 이안류가 갑작스레 발생해 순식간에 먼바다로 떠밀려 갈 수 있는 만큼 각별한 주의가 필요하다"며 "동해해경은 상황실 모니터링과 현장 대응 체계를 통해 위험 요인을 신속히 파악하고 국민이 안전하게 해양활동을 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com