속초시, 해양 실종자 수색 기술 개발로 5억 8000만 원 확보…디지털 안전 모델 구축

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[속초=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 속초시는 과학기술정보통신부의 '디지털 안전 선도모델 개발 과제' 공모사업에 선정돼 정부출연금 5억 8000만 원을 확보했다고 4일 밝혔다.

이번 선정 과제는 '연안 및 해양사고 실종자 신속 수색을 위한 위치추적 및 표류 예측 기술 개발'이다. 속초시는 해상 실종자의 이동 경로를 인공지능으로 예측하고 결과를 디지털 트윈 플랫폼에 구현할 예정이다.

총사업비는 7억 7333만 4000원으로 정부출연금 5억 8000만 원과 민간 부담금 1억 9300만 원으로 조성된다. 연구는 ㈜올포랜드 DX사업본부 DX3그룹이 담당하며 올해 12월 말까지 진행된다.

해상 실종자의 이동 경로를 인공지능으로 예측하고 결과를 디지털 트윈 플랫폼에 구현하기 위해 인체 모형으로 바다에 띄우고 있다.[사진=속초시] 2026.08.04 onemoregive@newspim.com

연구 대상지는 속초해수욕장 인근 1㎢ 해역이다. 연구진은 표류용과 침강용 3종의 인체 모형과 표류 부이를 해상에 투하하고 해류에 따라 이동 경로와 시간을 실시간으로 수집할 계획이다.

실증 실험은 인체 모형 60회, 2310시간과 표류 부이 4회, 280시간 규모로 진행된다. 수집된 데이터는 국립해양조사원의 해양예측시스템 자료와 비교해 해양 환경에 적합한 세부 표류 경로를 예측하는 데 활용된다.

시가 확보한 실증 자료에 인공지능 기술을 접목해 해상 실종자의 예상 위치와 이동 경로를 추론하는 시나리오도 개발할 예정이다. 예측 결과는 속초시 디지털트윈 플랫폼에 표시돼 사고 발생 시 관계기관이 수색 범위와 대응 방향을 신속히 판단할 수 있도록 지원한다.

특히 이번 사업은 디지털 트윈 플랫폼의 연안 활용 범위를 해상으로 확대하는 점에서 의미가 있다. 육지와 바다의 공간 정보를 통합적으로 확인할 수 있게 돼 해양사고 예방 및 초기 대응, 현장 의사결정의 효율성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

속초시는 실증 실험 일정을 해수욕장 이용객에게 사전에 안내하고 관련 부서와 함께 안전한 실험 진행을 위해 현장 점검에도 철저를 기할 방침이다.

이병선 속초시장은 "해양사고는 사고 직후 신속하고 정확한 수색 범위 설정이 중요하다"며 "속초의 해양 환경에 최적화된 디지털 안전 기술을 개발해 시민과 관광객이 안심하고 해양 레저를 즐길 수 있도록 할 것"이라고 말했다. 이어 그는 "현장에서 활용할 수 있는 해양사고 대응 체계도 구축해 나가겠다"고 덧붙였다.

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