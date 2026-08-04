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[금/유가] 트럼프의 대이란 공격 보류에 7% 급락…금값 소폭 하락

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  • 트럼프 미국 대통령이 3일 이란 추가 공격 보류를 시사했다.
  • 국제유가는 협상 기대와 공급 우려 완화로 7% 급락했다.
  • 금값은 고용지표 대기 속 인플레 우려로 소폭 하락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이란 "미국과 협상 진행 중 아니며 회담 계획도 없다"
OPEC+, 9월부터 하루 약 18만8000배럴 증산 승인
후티 위협에 사우디 초대형 유조선들 아프리카 우회
금값, 중동 불확실성과 인플레이션 우려 속 소폭 하락

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 추가 공격을 보류하고 협상을 통한 해결 가능성을 시사하면서 3일(현지시각) 국제유가가 7% 급락했다. 금값은 인플레이션 우려가 계속되는 가운데 투자자들이 이번 주 고용 지표를 대기하며 소폭 하락했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 9월물은 4.33달러(5.1%) 내린 배럴당 80.34달러로 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 10월물은 6.35달러(7.0%) 하락한 83.77달러에 거래를 마쳤다.

브렌트유 종가는 7월 13일 이후 가장 낮은 수준이다. 다만 이는 지난 금요일 상대적으로 가격이 높았던 9월물 계약이 만기되고 가격이 더 낮은 10월물이 근월물로 교체된 영향도 일부 반영됐다. 10월물 브렌트유 가격은 금요일 종가 대비 4.7% 하락했다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌]

도널드 트럼프 미국 대통령은 월요일 "미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방을 위한 협상을 진행 중이며, 말 그대로 내일쯤이면 해협이 열릴 수도 있다"고 말했다.

트럼프 대통령은 또 자신이 대규모 공격을 취소한 이후 현재 진행 중인 협상이 이란에 주어진 마지막 기회라고 강조하며, 이란이 분쟁 종식을 위한 합의에 응하지 않을 경우 "지도부 제거(decapitation)"에 직면할 것이라고 경고했다.

하지만 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 미국과의 협상이나 회담 계획은 전혀 없다고 일축했다.

한편 이란은 오만과 함께 호르무즈 해협을 통과하는 '임시 항로'를 마련하기 위한 협상이 진전을 보이고 있다고 밝혔다.

TD증권의 원자재 전략가 라이언 맥케이는 "현재 원유시장은 뉴스 헤드라인에 과도하게 민감하게 반응하면서 지나치게 약세로 해석하고 있다"며 "하지만 과거 양해각서(MoU) 체결 이후처럼 원유 공급이 급증하지 않는다면 시장은 곧 실망하게 될 것"이라고 분석했다.

◆ 후티 위협에 유조선 우회…중동 해상 운송 차질 지속

예멘의 친이란 후티 반군이 사우디 선박 공격 가능성을 경고하면서 중동 해상 운송 불안은 이어지고 있다.

선박 추적 자료에 따르면 최근 사우디 국적 초대형 유조선(VLCC) 6척이 아덴만 항로 대신 아프리카 남단을 우회하는 경로를 택한 것으로 나타났다.

러시아산 나프타를 실은 유조선도 바브엘만데브 해협 통과를 포기하고 아프리카 우회 항로로 변경하는 등 선박들의 운항 리스크 회피 움직임이 확산되고 있다.

이란과 오만 사이 호르무즈 해협 역시 선박 피습 우려로 통항량이 감소했으며, 이란·우크라이나 전쟁에 따른 주요 산유국 수출 차질로 OPEC+의 증산 효과도 제한되고 있다.

한편 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비(非)OPEC 주요 산유국들의 협의체인 OPEC+는 9월부터 하루 약 18만 8000배럴 규모의 원유 생산 할당량 증산을 승인했다.

◆ 금값, 고용지표 대기하며 소폭 하락

금값은 투자자들이 이번 주 발표될 미국 고용지표를 주시하는 가운데 소폭 하락했다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 미국 금 선물은 0.4% 내린 4,090.50달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 4일 3시 기준 기준 온스당 4,030.34달러로 0.3% 하락했다.

지난주 연준의 통화정책회의에서 금리 인상을 주장하며 소수의견을 냈던 연준 인사 3명은 지난 금요일, 금리 인상을 늦출 경우 인플레이션이 연준 목표치인 2%를 웃도는 수준에서 고착화될 수 있다고 경고했다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재도 인플레이션 압력이 완화되지 않을 경우 연준은 추가 금리 인상에 나설 준비가 돼 있다고 밝혔다.

마렉스의 에드워드 메이어 애널리스트는 "금 가격은 한 달 넘게 온스당 4,000~4,200달러의 박스권에서 움직이고 있다"며 "시장이 인플레이션 재확산 가능성을 예상하고 있다는 점이 금값을 지지하고 있다. 특히 7월에는 새로 발표될 경제지표가 6월의 인플레이션 둔화 흐름을 상당 부분 되돌릴 가능성이 있다"고 말했다.

시장 참가자들은 이번 주 발표될 ADP 민간고용보고서와 비농업부문 고용지표(Nonfarm Payrolls) 등 미국의 주요 고용지표를 예의주시하고 있다. 해당 지표는 연준의 향후 금리 결정에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

한편 한국은행은 이날 금 보유량을 확대하고 공급원을 다변화하기 위해 국내 금 생산업체들로부터 금을 매입할 계획이라고 밝혔다. 

kwonjiun@newspim.com

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검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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