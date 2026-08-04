상반기 주식·회사채 발행 15.6% 감소…단기사채는 90% 급증

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IPO·대형 유상증자 감소, 주식 발행 29.6%↓

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =올해 상반기 기업의 주식과 회사채 발행 규모가 전년 동기보다 15% 넘게 감소했다. 기업공개(IPO)와 대형 유상증자가 줄어든 데다 일반회사채 발행도 위축된 영향이다. 반면 기업어음(CP)과 단기사채 발행은 큰 폭으로 늘었다.

금융감독원이 4일 발표한 '2026년 상반기 기업의 직접금융 조달실적'에 따르면 상반기 주식·회사채 공모 발행액은 126조5754억원으로 전년 동기보다 23조3570억원(15.6%) 감소했다.

주식 발행액은 2조9786억원으로 1조2551억원(29.6%) 줄었다. 기업공개는 28건, 1조141억원으로 전년 동기보다 4351억원(30.0%) 감소했다. IPO 건수가 42건에서 28건으로 줄고 중소형 공모 위주로 진행된 영향이다. 유가증권시장 IPO는 케이뱅크 1건, 코스닥시장 IPO는 27건이었다.

유상증자는 23건, 1조9645억원으로 8201억원(29.5%) 감소했다. 유상증자 건수는 전년 동기와 비슷했지만 1000억원 이상 대형 증자가 5건에서 2건으로 줄었다.

회사채 발행액은 123조5968억원으로 전년 동기 대비 22조1018억원(15.2%) 감소했다.

일반회사채 발행액은 25조9052억원으로 11조9268억원(31.5%) 줄었다. 자금 용도별로는 차환 목적 발행이 18조8721억원으로 전체의 72.9%를 차지했다. 운영자금은 23.6%, 시설자금은 3.6%였다.

신용등급별로는 AA등급 이상 우량채가 19조6050억원으로 무보증 일반회사채 발행액의 76.9%를 차지했다. A등급 비중은 21.0%, BBB등급 이하는 2.2%로 집계됐다.

상반기 일반회사채 발행액이 만기도래액 35조5044억원을 밑돌면서 9조5992억원 순상환을 기록했다. 지난해 상반기에는 6조4980억원 순발행이었다.

금융채 발행액은 90조4157억원으로 전년 동기보다 6조9719억원(7.2%) 감소했다. 금융지주채와 은행채는 각각 3.2%, 0.9% 증가했지만 기타금융채가 12.0% 줄었다. 증권회사 발행액은 41.8% 늘어난 반면 신용카드사와 할부금융사는 각각 11.7%, 11.9% 감소했다.

자산유동화증권(ABS) 발행액은 7조2759억원으로 3조2031억원(30.6%) 줄었다. 중견·중소기업의 자금 조달을 지원하는 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO) 발행액은 1조9021억원으로 41.5% 감소했다.

반면 CP와 단기사채 발행액은 총 1272조8483억원으로 전년 동기보다 515조1069억원(68.0%) 증가했다.

CP 발행액은 282조7547억원으로 19.0% 늘었다. 일반 CP와 프로젝트파이낸싱 자산유동화기업어음(PF-ABCP)이 각각 25.6%, 36.0% 증가했다.

단기사채 발행액은 990조936억원으로 90.4% 급증했다. 일반 단기사채 발행액이 806조8780억원으로 121.1% 늘었고 PF 자산유동화 단기사채도 25.0% 증가했다.

상반기 말 기준 회사채 잔액은 757조2390억원으로 전년 동기보다 5.1% 증가했다. CP와 단기사채 잔액은 각각 241조4883억원, 111조2300억원으로 11.8%, 39.2% 늘었다.

romeok@newspim.com