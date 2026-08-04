트럼프 "이란에 마지막 기회"…합의 거부땐 지도부 '참수' 위협

호르무즈 해협 개방 '2단계 협상안' 제시

사우디·UAE 등 중재 확인하며 압박 지속

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 이란과 협상이 진행 중이라고 거듭 밝히며 이란이 좋은 문서에 서명할 수 있는 마지막 기회라고 압박했다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협의 완전 개방을 첫 단계로 하는 협상이 진행 중이라며, 미국과의 직접 대화를 부인하고 나선 이란을 향해 합의를 종용하며 군사적 옵션도 배제하지 않겠다는 뜻을 재확인했다.

◆ 트럼프 "대규모 폭격 피할 마지막 기회" 압박

트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 기자들에게 "우리가 뭔가를 얻을 수도 있을 것 같지만, 참수 전에 그들에게 마지막 기회를 모두 주고 싶다(I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation.)"고 말했다. 이란에 대한 대규모 공습으로 지도부를 제거하겠다고 재차 위협한 것이다.

그는 그동안 이란에 대한 공습을 위협했다가 여러 차례 보류해 온 점을 지적받자, 이란인들에게 최대 규모의 폭격을 피할 마지막 기회를 주려는 것이라고 말했다. 트럼프 대통령은 "계획된 작전을 실행하기는 매우 어렵다. 여전히 계획은 살아있다. 상황을 지켜볼 것이다. 하지만 매우, 매우 어려운 일(Very tough to do what we have planned — still planned. We'll see what happens. But it's a very very tough thing to do.)"이라고 덧붙였다.

◆ "직접대화 없다"는 이란…트럼프 "그들은 대화 중"

앞서 이란 측이 미국과 진행 중인 협상은 없다고 부인하자, 트럼프 대통령은 이란 지도부를 "믿을 수 없을 만큼 이중적(unbelievably duplicitous)"이라고 비판했다. 그는 협상 상황에 관한 질문에 "지금 이 순간에도 진행되고 있다(They are going on right now.)"며, 양측 대화는 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 카타르 등의 요청으로 이뤄지고 있다고 설명했다.

트럼프 대통령은 "이번이 그들에게 마지막 기회(This is a last chance.)"라며 "좋은 문서에 서명할 마지막 기회(This is a last chance for them to sign a good document.)"라고 재차 강조했다.

◆ 호르무즈 개방 '1단계'·핵협상 '2단계' 시나리오

이번 협상의 구체적 조건을 묻는 질문에 트럼프 대통령은 "오늘이나 내일 알게 될 것(You'll find out today or tomorrow)"이라며 즉답을 피했다. 다만 지난달 무산된 양해각서(MOU)와 유사한 2단계 방식을 제시했다. 호르무즈 해협 개방을 '1단계'(phase one)로, 이란 핵 프로그램의 향후 처리 문제를 '2단계'(phase two)로 각각 다루겠다는 구상이다.

2026년 8월 3일, 미국 워싱턴 D.C. 백악관 집무실(오벌 오피스)에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 피트 헤그세스 국방장관의 부인 제니퍼 로셰가 위원장을 맡게 될 '대통령 직속 군인 배우자 위원회' 설립 행정명령에 서명한 후 손가락으로 가리키며 취재진의 질문에 답하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com