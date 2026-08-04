[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 8월 4일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 4일 교육위 전체회의와 각 당 회의를 진행했다
- 여야 각 당 지도부가 기자회견·토론회·방송출연 등 일정을 소화했다
- 조국혁신당과 개혁신당은 현장방문과 인터뷰로 민생·현안 대응에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆상임위원회
10:00 교육위원회 전체회의 / 본관 522호
◆의원실 세미나
10:00 우재준 의원실 등, 영업이익 n% 성과급 논쟁으로 바라본 건강한 임금체계 개편 방안 / 의원회관 제3세미나실
◆소통관 기자회견
09:20 최혁진 의원, [국가재정법 일부개정법률안 대표발의 기자회견]
09:40 김종훈 진보당 당대표, [폭염배달, 노점상 등 진보당 불평등 현장투어 기자회견]
10:20 정춘생 의원, [법안 발의 관련 기자회견]
10:40 이연희 의원, [<곁에서 사는 법> 입법 촉구 기자회견]
11:00 김준형 의원, [현안 관련 기자회견]
11:20 김재원 의원, [K-리그 시도민 프로축구단 대표 업무상 배임 고발 기자회견]
14:00 김소희 의원, [서민민생대책위원회 기자회견]
14:20 김민전 의원, [현안 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:00 교육위원회 전체회의 / 국회 본관 522호
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
09:30 검찰 보완수사권 폐지·공소기각 조항의 위헌성과 대통령 재의요구권 행사 촉구 긴급 토론회 / 국회 본관 228호
10:00 교육위 전체회의 / 국회 본관 522호
*정점식 원내대표
통상업무
◆조국혁신당
*신장식 당대표
10:00 농가현장방문 / 강원도 춘천시 서면 당산1길 7
15:00 민달팽이 유니온 정책 간담회 / 서울시 서대문구 북아현로 54-1, 2층
*김준형 원내대표
08:00 BBS 정혜승의 아침저널 출연
09:30 의원총회 / 본관224호
11:00 9.19남북 군사합의 복원 및 실행촉구 기자회견 / 소통관 기자회견장
◆개혁신당
* 이준석 당대표
통상업무
* 천하람 원내대표
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
19:35 MBC-R 조승원의 뉴스하이킥 출연
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