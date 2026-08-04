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뉴욕증시, 유가·미 국채 수익률 급락에 랠리…다우 사상 최고

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕증시는 3일 이란 긴장 완화와 유가·국채금리 하락에 힘입어 주요 지수가 일제히 상승 마감했다.
  • 커뮤니케이션 서비스·아마존·스페이스X 등이 강세를 보인 반면 유가 하락으로 에너지 업종은 부진했다.
  • 미 제조업 지표와 호실적, 개인투자자 매수세가 증시 랠리를 뒷받침하는 가운데 시장은 연준의 추가 금리 인상 가능성을 주시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

트럼프 "호르무즈 재개방 협상"…브렌트유 7% 급락
아마존 4.58%↑, 시총 3조 달러 돌파…알파벳·메타도 강세

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 8월 첫 거래일인 3일(현지시간) 일제히 상승 마감했다. 미국과 이란의 긴장이 완화되는 조짐에 국제유가와 미 국채 수익률이 함께 내린 영향이다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 693.38포인트(1.32%) 오른 5만3178.41에 마쳐 신고가를 기록했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 110.78포인트(1.48%) 상승한 7600.50, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 540.04포인트(2.13%) 뛴 2만5913.90으로 집계됐다.

이날 큰 폭으로 하락한 유가는 주식시장 랠리의 주요 배경이 됐다. 전날 도널드 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 재개방을 위한 이란과의 협상이 이날 열린다고 밝힌 데 따른 것이다.

트럼프 대통령은 "우리는 해협에 대해, 해협 개방에 대해 이야기하고 있다. 말 그대로 내일까지 완전히 여는 것이 1단계"라며 2단계에는 비핵화 협상이 포함된다고 말했다.

브렌트유 10월물은 전장보다 7.0% 급락한 배럴당 83.77달러에 마감했고 서부텍사스산원유(WTI) 9월물은 5.1% 밀린 80.34달러를 기록했다.

유가 하락은 미 국채 수익률도 끌어내렸다. 이날 뉴욕증시 정규장 마감 무렵 10년 만기 미 국채 금리는 전장보다 5.9bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.686%를 기록했다. 30년물은 4.3bp 하락한 5.232%를 나타냈다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.08.04 mj72284@newspim.com

다만 시장 참가자들은 이란 전쟁이 장기화할 경우 연방준비제도(Fed)가 금리를 인상할 가능성을 계속 가늠하고 있다. 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 물가 압력이 점진적으로 완화될 것이라는 낙관론을 나타냈다.

B.라일리 웰스의 아트 호건 수석 시장 전략가는 "매일 모두가 일어나서 유가와 10년물 수익률을 본다"며 "그것이 내려가면 시장은 괜찮고, 올라가면 시장은 전혀 좋지 않다"고 말했다. 그러면서 "보통 실적 시즌은 거슬리는 거시 요인을 잊게 해주는 시기인데, 이번에는 그렇지 못했다"고 덧붙였다.

이날 발표된 지표에서는 7월 미국 제조업 활동이 4년여 만에 가장 빠른 속도로 확장했다. 수요가 견조하게 유지되고 생산이 급증했으며 기업들이 인력을 늘린 결과다.

시타델 증권의 스콧 럽너 주식·주식파생 전략 책임자는 "개인 투자자들의 투기적 거래가 조정을 거친 뒤에도 올해 미국 증시를 사상 최고치로 밀어 올린 힘이 확고히 유지되고 있다"며 "시장이 자금 흐름에 좌우되던 환경에서 실적과 기업 수요, 거시 여건이 점점 더 좌우하는 환경으로 옮겨가고 있다"고 분석했다.

업종별로는 커뮤니케이션 서비스가 4% 넘게 오르며 S&P500 11개 주요 업종 가운데 가장 좋은 성적을 냈다. 메타플랫폼스와 알파벳이 각각 6.02%, 4.88% 오르며 상승을 이끌었다. 반면 유가 하락에 에너지 업종은 1.23% 내려 가장 부진했다.

아마존은 4.58% 급등했다. 지난주 실적 발표 이후 시가총액이 처음으로 3조 달러를 넘어섰다.

실적 시즌은 순조롭다. LSEG 집계에 따르면 지난 금요일까지 실적을 발표한 S&P500 기업 304곳의 순이익 증가율은 29.3%로 나타났다. 이 가운데 85.2%가 애널리스트 예상을 웃돌았다.

스페이스X는 오는 4일 상장 후 첫 분기 실적 공개를 앞두고 5.68% 올랐다. 지난 6월 중순 상장 이후 주가는 3주 가까이 공모가(135달러)를 밑돌고 있다.

투자자들은 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD), 데이터 저장장치 업체 샌디스크와 웨스턴디지털 등 AI 관련 기업 실적에 주목하고 있다. 팔란티어는 뉴욕증시 정규장 마감 직후 공개한 강한 실적으로 시간외 거래에서 9%대 급등 중이다.

기타 특징주를 보면 브리스톨마이어스스퀴브는 아스트라제네카와 예비 합병 협상을 벌이고 있다는 보도에 0.23% 상승했다. 성사되면 기업 가치 4000억 달러에 육박하는 세계 최대 제약사 중 하나가 탄생한다.

호텔 운영업체 메리어트 인터내셔널은 3분기 이익 전망을 시장 예상보다 낮게 제시하면서 6.97% 급락했다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 1.63% 내린 15.73을 기록했다.

mj72284@newspim.com

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검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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