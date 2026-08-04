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[채권/외환] 유가 급락에 미 국채금리 하락…엔화는 美·日 공동개입에 3개월 최고

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  • 이란 갈등 완화 기대에 미 국채금리가 3일 하락했다
  • 미·일 공동개입에 엔화가 3개월 만에 가장 강해졌다
  • 시장은 중동 긴장 재격화와 추가 금리인상 가능성을 봤다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이란 긴장 완화 기대에 안전자산 흐름 변화
시장선 "전쟁 장기화 땐 금리 인상·추가 환율 개입 가능성" 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 3일(현지시간) 이란과의 갈등 완화 기대감으로 국제유가가 급락하면서 일제히 하락했다. 같은 날 엔화는 미국과 일본의 공동 외환시장 개입 효과에 힘입어 달러와 유로 대비 약 3개월 만에 가장 강한 수준까지 올랐다. 다만 시장에서는 중동 분쟁이 다시 격화될 경우 미 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인상 가능성과 일본 당국의 추가 환율 개입 가능성을 동시에 주시하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 원유 공급 확대를 위한 신속한 합의를 기대하며 이란에 대한 추가 공격을 보류하면서 국제유가는 이날 약 5% 하락해 3주 만의 최저치를 기록했다.

그러나 이란은 현재 협상이 진행 중이지 않으며 계획도 없다고 밝혀 트럼프 대통령의 발언을 정면으로 부인했다. 이에 따라 시장에서는 갈등이 일시적으로 완화됐을 뿐 근본적인 긴장은 여전히 해소되지 않았다는 평가가 나왔다.

엔화 [사진=블룸버그]

◆ 유가 급락에 미 국채 강세…10년물 금리 6bp 넘게 하락

이 같은 유가 하락에 미 국채는 강세를 보였다. 연준의 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 수익률은 3.51bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.256%를 기록했다. 미 국채 수익률은 국채 가격과 반대로 움직인다.

벤치마크인 10년 만기 미 국채 수익률은 6.13bp 하락한 4.684%를 나타냈다. 지난 주말 기록했던 2025년 1월 이후 최고치인 4.747%에서 상당 폭 되돌림이 나타났다.

30년 만기 미 국채 수익률도 4.76bp 내린 5.2274%를 기록했다. 2년물과 10년물 금리차는 43bp로 축소되며 수익률 곡선은 평탄화됐다.

다만 시장은 유가가 다시 상승할 경우 연준의 긴축 가능성이 살아날 수 있다는 점에도 주목했다.

최근 중동 전쟁으로 유가가 급등하면서 인플레이션이 다시 자극될 수 있다는 우려가 커졌고, 연준이 추가 금리 인상에 나설 가능성도 함께 높아졌다.

시장 참가자들은 지난주 케빈 워시 연준 의장의 발언도 소화하고 있다. 워시 의장은 기준금리를 동결했음에도 국채금리 상승 자체가 금융여건을 이미 긴축적으로 만들고 있다고 평가했다.

현재 시장은 연준이 7월 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상하고 있지만 금리선물 시장에서는 약 3분의 1 수준의 금리 인상 가능성을 반영하고 있다. 9월 연방기금금리(FF) 선물시장에서도 약 68%의 금리 인상 가능성이 가격에 반영됐다.

◆ 美 차입 확대·고용보고서 대기…시장 촉각

이번 주에는 미국 재무부가 향후 국채 발행 계획을 발표한다. 재무부는 3분기 차입 규모를 7390억달러로 제시했으며 이는 지난 5월 전망보다 680억달러 늘어난 수준이다. 구체적인 장기물 발행 규모는 오는 5일 공개된다.

경제지표도 예상보다 견조했다. 미국의 7월 제조업 활동은 신규 주문 증가에 힘입어 4년여 만에 가장 높은 수준으로 확대됐고 제조업 고용도 개선됐다. 시장의 관심은 오는 7일 발표되는 7월 고용보고서로 쏠리고 있으며, 로이터 집계 기준 비농업부문 고용은 8만명 증가할 것으로 예상된다.

◆ 美·日 공동 개입 효과…엔화 3개월 만에 최고

한편 외환시장에서는 미국과 일본의 공동 개입 이후 엔화 강세가 이어졌다.

일본 재무성은 미국과 일본이 공동으로 엔화 매수 개입을 실시했으며 필요하면 추가 조치도 주저하지 않을 것이라고 밝혔다.

엔/달러 환율은 달러당 157.05엔으로 전 거래일보다 0.18% 하락하며 엔화는 약 3개월 만에 가장 강한 수준을 유지했다. 

모넥스 USA의 후안 페레스 트레이딩 총괄은 미국이 실제로 일본과 공동 개입에 나섰다는 점이 확인됐다며 시장의 관심은 추가 공동 개입이 이어질 가능성에 쏠려 있다고 말했다.

일본은행 자료에 따르면 일본은 이번 엔화 방어를 위해 최대 365억8000만달러를 투입한 것으로 추정된다. 올해 두 차례 외환시장 개입 규모는 1000억달러를 넘어섰다.

머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 미국 재무부가 마침내 개입에 참여했다면서도 일본이 개입 자금을 마련하기 위해 미국 국채를 매도할 경우 자칫 미 국채 수익률을 다시 끌어올릴 위험이 있다고 지적했다.

뱅크오브아메리카(BofA)의 야마다 슈스케 애널리스트는 이번 공동 개입이 외환시장 개입은 장기 효과가 없다는 기존 시장의 인식을 바꿀 수 있다고 평가했다. 그는 상황과 시장 환경에 따라 외환시장 개입이 추세 전환의 계기가 될 수도 있다고 분석했다.

◆ 달러지수 낙폭 만회…달러/원 1431원대로 하락

달러지수는 최근 엔화 강세로 인한 낙폭을 일부 만회하며 0.25% 오른 99.97을 기록했고, 유로/달러는 0.11% 하락한 1.15085달러를 나타냈다.

파이낸셜타임스(FT)는 미국 뉴욕 연방준비은행이 재무부를 대신해 유로를 매도하고 엔화를 매수하는 방식으로 개입했다고 보도했다. 시장에서는 미국이 유로를 활용한 것은 달러 약세를 유도하려는 의도를 직접 드러내지 않기 위한 조치로 해석했다.
 
달러/원 환율은 한국 시간 4일 오전 6시 45분 기준 전장 대비 3% 내린 1431.30원을 가리켰다.

koinwon@newspim.com

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검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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