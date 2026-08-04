지오스토리, '국가기본도 AI 대전환' 총괄 주관사 참여

AI 핵심 요약beta
- 지오스토리가 4일 국가기본도 대전환 연구를 총괄했다.
- AI가 이해하는 공간데이터 체계 전환 전략을 수립했다.
- URI 부여와 자동갱신으로 미래 모빌리티 상용화를 뒷받침했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
도심항공교통·자율주행 상용화 기반 마련
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 인공지능(AI) 공간지능 전문 기업 지오스토리는 국토교통부 국토지리정보원이 주관하는 '국가기본도 대전환 기본계획 연구'의 총괄 주관사로 참여해 국가 공간데이터 패러다임 전환을 주도하고 있다고 4일 밝혔다.
회사에 따르면 현행 국가기본도는 위치와 형상 정보는 갖추고 있으나 AI가 객체 간 의미를 인식하지 못해 데이터 활용을 저해하는 구조적 한계를 안고 있다. 지오스토리는 이번 기획연구의 총괄 주관사로서 정부의 국가 AI 3대 기본 방향인 인공지능 혁신 생태계 조성, 범국가 AI 기반 대전환, 국제 AI 기본사회 기여를 공간정보 인프라에 구현하기 위한 핵심 전략을 수립할 계획이다.
지오스토리는 핵심 지형지물을 최소 의미 객체 단위로 분해하는 공간 객체 원자화 정책과 글로벌 웹 표준 기반의 불변의 통합식별자(URI) 부여 체계를 국가 인프라 표준으로 도입하는 제도적 기반을 마련하고 있다.
데이터 수집부터 지식그래프 반영까지 전 과정을 워크플로 엔진으로 통합 관리해 국토 변화를 즉각 반영하는 범국가적 자동 갱신 파이프라인 체계도 제안했다. 또 AI가 도출한 교정안을 국가 품질검수 담당자가 최종 승인하게 하는 HITL 보조검수 행정 체계를 기획해 국가 공간 데이터의 행정적 신뢰성과 안전성을 확보해 나가는 중이다.
이번 기획연구를 통해 AI가 국가기본도를 직접 읽고 판단하는 지능형 기반정보 체계가 확립되면 전 국토 객체 불변의 통합식별자(URI) 부여와 대규모 공간지식그래프 구축을 통한 지리공간 인공지능 선도국 지위 확보가 될 것으로 보인다.
지오스토리 관계자는 "이번 연구는 사람이 보는 도면에서 AI가 이해하는 지능형 정보체계로 국가 공간데이터의 패러다임을 전환하는 작업"이라며 "국가기본도에 대한 AI의 이해도가 높아질수록 도심항공교통·자율주행 등 미래 모빌리티 산업의 상용화도 그만큼 빨라질 것"이라고 밝혔다.
winter1004@newspim.com