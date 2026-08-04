삼성 폴더블 144만대 신기록…'폴드8'이 70% 쓸어갔다

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 지난달 28일부터 3일까지 갤럭시 Z 폴드8 시리즈 사전판매로 144만대를 기록했다.
- 7일간 판매량은 2019년 갤럭시 노트10의 11일간 138만대 기록을 넘어섰고, 전작 폴드7·플립7보다 38% 늘었다.
- 전체 판매 중 폴드형이 70%를 차지했고, 1030세대·여성 고객 비중과 사전예약 혜택, 디자인 인기가 흥행을 이끌었다.
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폴드형 비중 70%…구독·용량 확대 혜택도 수요 자극
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자의 신형 폴더블 스마트폰이 역대 갤럭시 사전판매 기록을 갈아치웠다.
삼성전자는 지난달 28일부터 이달 3일까지 진행한 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8' 국내 사전판매에서 144만대를 기록했다고 4일 밝혔다.
이는 2019년 갤럭시 노트10이 11일간 세운 종전 최고 기록인 138만대를 7년 만에 넘어선 수치다. 지난해 갤럭시 Z 폴드7·플립7의 104만대보다도 약 38% 늘었다. 사전판매 기간 1분당 약 140대가 팔린 셈이다.
흥행의 중심은 폴드형 제품이었다. 전체 판매량 가운데 갤럭시 Z 폴드8 울트라와 폴드8 비중은 약 70%를 차지했다. 삼성닷컴 구매 고객 중 1030세대 비중도 절반에 달했다. 대화면으로 숏폼과 웹툰, 게임 등을 즐기려는 젊은 소비자 수요가 판매를 이끈 것으로 분석된다.
여성 고객 유입도 두드러졌다. 삼성닷컴에서 폴드형 제품을 구매한 1030 여성 고객은 전작보다 2배 이상 증가했다. 업계에서는 갤럭시 Z 폴드8의 4대3 화면 비율과 디자인을 두고 '예뻐서 산다'는 반응이 소셜미디어를 중심으로 확산한 점이 영향을 미친 것으로 보고 있다.
더블 스토리지와 중고 기기 잔존가 보장 등 국내 사전예약 혜택도 흥행을 뒷받침했다. 삼성닷컴 자급제 구매자 2명 중 1명은 'New 갤럭시 AI 구독클럽'에 가입했다. 사전구매 제품은 4일부터 개통되며, 7일부터 전 세계 100여개국에 순차 출시된다.
mkyo@newspim.com