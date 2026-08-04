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코스닥에 사흘 연속 사이드카…5%대 급등 랠리

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AI 핵심 요약

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  • 코스닥이 4일 장중 5% 넘게 오르며
  • 3거래일 연속 매수 사이드카가 발동됐다.
  • 기관이 코스닥 2753억원 순매수하며

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기관 2753억원 순매수, 바이오·방산 업종 상승 주도
반도체 낙폭 축소에 코스피 강보합

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스닥이 4일 장중 5% 넘게 오르면서 3거래일 연속 매수 사이드카가 발동됐다. 기관이 코스피에서는 순매도하고 코스닥에서는 순매수하는 엇갈린 수급을 보인 가운데 제약·바이오와 우주항공·국방, 전기장비 업종이 상승세를 이끌고 있다.

한국거래소는 이날 오전 10시 47분 코스닥시장에 매수 사이드카를 발동했다. 지난달 31일과 전날에 이어 3거래일 연속이자 올해 30번째 사이드카 발동이다.

매수 사이드카는 코스닥150 선물 최근월물이 전일 대비 6% 이상 오르고 코스닥150지수가 3% 이상 상승한 상태가 1분간 지속되면 발동되며, 발동 시점부터 5분간 프로그램매매 매수호가의 효력이 정지된 뒤 자동 해제된다.

이날 코스닥150 선물은 전일 종가 1262.20포인트에서 1339.10포인트로 6.09% 올랐고 코스닥150지수도 1250.79포인트에서 1332.12포인트로 6.50% 상승했다. 발동 당시 코스닥지수는 전 거래일보다 38.99포인트(5.29%) 오른 776.34를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 4일 코스피 지수가 전 거래일보다 93.93포인트(1.50%) 오른 6351.38에 출발했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 10.84포인트(1.47%) 상승한 748.19에 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1431.8원에 거래되고 있다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.04 mironj19@newspim.com

이날 오전 10시 51분 기준 코스닥지수는 전 거래일보다 39.04포인트(5.29%) 상승한 776.39를 기록 중이다. 기관이 2753억원을 순매수하며 지수를 끌어올리고 있다. 개인과 외국인은 각각 1104억원과 1619억원을 순매도 중이다. 상승 종목은 상한가 6개를 포함해 1413개로 하락 종목 255개를 크게 웃돌고 있다.

같은 시각 코스피는 36.61포인트(0.59%) 오른 6294.06을 나타내고 있다. 개인과 외국인이 각각 4085억원, 1627억원을 순매수한 반면 기관은 6267억원을 순매도하고 있다. 상승 종목은 711개, 하락 종목은 172개다.

장중 양 시장의 흐름은 엇갈렸다. 이날 오전 10시 17분 기준 코스피는 1.93% 하락한 6137.82까지 밀렸으나 이후 낙폭을 만회해 상승 전환했다. 같은 시간 3.26% 오르던 코스닥은 기관 매수세가 확대되면서 상승률을 5%대로 높였다.

시가총액 상위 종목에서는 반도체 대형주가 장 초반 약세에서 낙폭을 줄였다. 삼성전자는 0.63% 내린 23만8000원, SK하이닉스는 0.51% 하락한 155만9000원에 거래되고 있다. 삼성전자우도 0.34% 약세다.

반면 SK스퀘어는 2.05% 오르고 있으며 LG에너지솔루션과 삼성바이오로직스도 각각 1.74%, 1.41% 상승 중이다. 삼성전기는 0.34% 강세다. 현대차는 1.78%, KB금융은 1.47%, 삼성생명은 3.48% 내리고 있다.

업종별로는 우주항공·국방이 7.95% 오르며 강세를 보이고 있다. 전기장비는 5.11%, 제약은 3.23%, 전기제품은 2.73%, 조선은 1.92% 상승 중이다. 반도체·반도체장비는 0.35% 하락하고 있으며 은행과 자동차도 각각 1.16%, 1.04% 내리고 있다.

상승률 상위권에서는 비큐AI가 30.00% 오른 것을 비롯해 솔트룩스와 라이콤이 각각 29.97%, 이스트에이드가 29.95%, LK삼양이 29.94%, 랩지노믹스가 29.93% 상승하며 상한가를 기록하고 있다. RF머트리얼즈와 크라우드웍스도 각각 25.16%, 19.89% 오르고 있다.

하락률 상위 종목은 케스피온이 11.69% 내리고 있으며 레이(-9.60%), 아이씨에이치(-8.87%), 제이케이시냅스(-8.80%), CSA 코스믹(-8.68%), 한섬(-8.65%) 등이 뒤를 잇고 있다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 "코스닥은 3거래일 연속 기관 수급이 유입되며 기술적 반등을 이어가고 있다"며 "고점 대비 낙폭이 펀더멘털에 비해 과도하다는 인식 속에 바닥권에서 기관 중심의 체리 피킹이 나타나는 모습"이라고 분석했다.

한편 간밤 미국 증시는 유가와 시장금리 하락, 빅테크 실적 호조에 힘입어 상승했다. 미국과 이란의 군사적 긴장 완화와 서부텍사스산원유(WTI) 가격 급락, 미국 10년물 국채금리 하락에 더해 빅테크의 설비투자 확대가 인공지능(AI) 수익성 우려를 낮췄다.

dconnect@newspim.com

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검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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