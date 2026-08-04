코스닥에 사흘 연속 사이드카…5%대 급등 랠리

기관 2753억원 순매수, 바이오·방산 업종 상승 주도

반도체 낙폭 축소에 코스피 강보합

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스닥이 4일 장중 5% 넘게 오르면서 3거래일 연속 매수 사이드카가 발동됐다. 기관이 코스피에서는 순매도하고 코스닥에서는 순매수하는 엇갈린 수급을 보인 가운데 제약·바이오와 우주항공·국방, 전기장비 업종이 상승세를 이끌고 있다.

한국거래소는 이날 오전 10시 47분 코스닥시장에 매수 사이드카를 발동했다. 지난달 31일과 전날에 이어 3거래일 연속이자 올해 30번째 사이드카 발동이다.



매수 사이드카는 코스닥150 선물 최근월물이 전일 대비 6% 이상 오르고 코스닥150지수가 3% 이상 상승한 상태가 1분간 지속되면 발동되며, 발동 시점부터 5분간 프로그램매매 매수호가의 효력이 정지된 뒤 자동 해제된다.



이날 코스닥150 선물은 전일 종가 1262.20포인트에서 1339.10포인트로 6.09% 올랐고 코스닥150지수도 1250.79포인트에서 1332.12포인트로 6.50% 상승했다. 발동 당시 코스닥지수는 전 거래일보다 38.99포인트(5.29%) 오른 776.34를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 4일 코스피 지수가 전 거래일보다 93.93포인트(1.50%) 오른 6351.38에 출발했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 10.84포인트(1.47%) 상승한 748.19에 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1431.8원에 거래되고 있다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.04 mironj19@newspim.com

이날 오전 10시 51분 기준 코스닥지수는 전 거래일보다 39.04포인트(5.29%) 상승한 776.39를 기록 중이다. 기관이 2753억원을 순매수하며 지수를 끌어올리고 있다. 개인과 외국인은 각각 1104억원과 1619억원을 순매도 중이다. 상승 종목은 상한가 6개를 포함해 1413개로 하락 종목 255개를 크게 웃돌고 있다.

같은 시각 코스피는 36.61포인트(0.59%) 오른 6294.06을 나타내고 있다. 개인과 외국인이 각각 4085억원, 1627억원을 순매수한 반면 기관은 6267억원을 순매도하고 있다. 상승 종목은 711개, 하락 종목은 172개다.

장중 양 시장의 흐름은 엇갈렸다. 이날 오전 10시 17분 기준 코스피는 1.93% 하락한 6137.82까지 밀렸으나 이후 낙폭을 만회해 상승 전환했다. 같은 시간 3.26% 오르던 코스닥은 기관 매수세가 확대되면서 상승률을 5%대로 높였다.

시가총액 상위 종목에서는 반도체 대형주가 장 초반 약세에서 낙폭을 줄였다. 삼성전자는 0.63% 내린 23만8000원, SK하이닉스는 0.51% 하락한 155만9000원에 거래되고 있다. 삼성전자우도 0.34% 약세다.

반면 SK스퀘어는 2.05% 오르고 있으며 LG에너지솔루션과 삼성바이오로직스도 각각 1.74%, 1.41% 상승 중이다. 삼성전기는 0.34% 강세다. 현대차는 1.78%, KB금융은 1.47%, 삼성생명은 3.48% 내리고 있다.

업종별로는 우주항공·국방이 7.95% 오르며 강세를 보이고 있다. 전기장비는 5.11%, 제약은 3.23%, 전기제품은 2.73%, 조선은 1.92% 상승 중이다. 반도체·반도체장비는 0.35% 하락하고 있으며 은행과 자동차도 각각 1.16%, 1.04% 내리고 있다.

상승률 상위권에서는 비큐AI가 30.00% 오른 것을 비롯해 솔트룩스와 라이콤이 각각 29.97%, 이스트에이드가 29.95%, LK삼양이 29.94%, 랩지노믹스가 29.93% 상승하며 상한가를 기록하고 있다. RF머트리얼즈와 크라우드웍스도 각각 25.16%, 19.89% 오르고 있다.

하락률 상위 종목은 케스피온이 11.69% 내리고 있으며 레이(-9.60%), 아이씨에이치(-8.87%), 제이케이시냅스(-8.80%), CSA 코스믹(-8.68%), 한섬(-8.65%) 등이 뒤를 잇고 있다.



김석환 미래에셋증권 연구원은 "코스닥은 3거래일 연속 기관 수급이 유입되며 기술적 반등을 이어가고 있다"며 "고점 대비 낙폭이 펀더멘털에 비해 과도하다는 인식 속에 바닥권에서 기관 중심의 체리 피킹이 나타나는 모습"이라고 분석했다.



한편 간밤 미국 증시는 유가와 시장금리 하락, 빅테크 실적 호조에 힘입어 상승했다. 미국과 이란의 군사적 긴장 완화와 서부텍사스산원유(WTI) 가격 급락, 미국 10년물 국채금리 하락에 더해 빅테크의 설비투자 확대가 인공지능(AI) 수익성 우려를 낮췄다.



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