[오늘날씨] 폭염 속 곳곳 소나기…비 그치면 찜통더위·열대야

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 4일 전국 대부분 폭염과 소나기를 예보했다
- 충청·전라·경상서부내륙·제주 산지에 5~60mm 소나기가 오겠다
- 아침 23~27도, 낮 최고 31~37도로 열대야와 폭염이 계속되겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 4일은 전국 대부분 지역에서 폭염이 이어지는 가운데 오후에 곳곳에서 소나기가 내릴 전망이다. 비가 그쳐도 기온은 떨어지지 않고 밤에 열대야가 지속될 전망이다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국은 대체로 맑다가 오후부터 가끔 구름이 많겠다. 강원 동해안 지역은 대체로 흐릴 것으로 예상된다. 오후부터 충청권과 전라권, 경상서부내륙, 제주도 산지·중산간 곳에 따라 소나기가 내리겠다.
예상 강수량은 대전·세종·충남·충북 5~40mm, 광주·전남·전북 5~60mm, 경북 서부 내륙·경남 서부 내륙 5~40mm, 제주도 산지·중산간 5mm 안팎이다.
아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 27도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 25도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 31~37도로 예상된다. ▲서울 37도 ▲인천 35도 ▲수원 37도 ▲춘천 37도 ▲강릉 32도 ▲청주 36도 ▲대전 37도 ▲전주 35도 ▲광주 36도 ▲대구 36도 ▲부산 34도 ▲울산 34도 ▲제주 34도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해·동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.
yuniya@newspim.com