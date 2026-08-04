SSG닷컴, 국산 수산물 최대 반값 할인 '수산대전'

AI 핵심 요약beta
- SSG닷컴이 4일 해수부와 수산대전 특별전을 열었다
- 23일까지 국산 수산물 15개 품목을 최대 50% 할인했다
- 가을 숫꽃게 사전예약과 장바구니 쿠폰으로 소비 촉진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = SSG닷컴이 해양수산부와 함께 어가 판로 지원에 나선다. SSG닷컴은 오는 23일까지 국산 수산물을 최대 50% 할인하는 '대한민국 수산대전 8월 특별전'을 개최한다고 4일 밝혔다.
이번 행사에서는 광어·참돔·우럭 등 생선류를 비롯해 오징어, 멸치·김, 전복·멍게, 민물장어 등 15개 품목을 특가에 선보인다. 대표 상품으로 손질 오징어(7990원), 손질 제주 은갈치(1만900원), 활 전복(2만2900원), 자포니카 민물장어(3만8880원) 등을 준비했다.
금어기 해제 이후 첫 출하되는 가을 숫꽃게 사전예약도 진행한다. 예약 기간은 8월 14일부터 20일까지며, 상품은 8월 21일부터 순차 배송한다.
행사 기간에는 최대 1만원 할인 가능한 20% 장바구니 쿠폰도 제공한다. 쿠폰은 생선과 오징어, 멸치·김, 전복·멍게, 민물장어 등 행사 상품에 적용된다.
SSG닷컴 관계자는 "2020년부터 해양수산부가 주관하는 대한민국 수산대전에 참여하며 우리 수산물 소비 활성화와 어가 판로 확대를 지원해왔다"며 "앞으로도 고객에게는 더 큰 혜택을, 우리 어가에는 더 넓은 판로를 제공하는 상생 행사를 이어가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com