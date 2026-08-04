한국거래소, 주식선물 18종·주식옵션 2종 추가 상장

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소는 4일 주식선물 18개·옵션2개를 9월14일 신규 상장한다고 밝혔다.
- 코스피200·코스닥150 정기 변경을 반영해 DB하이텍·효성중공업 등 신규 종목을 편입했다.
- GKL 등 10개 종목은 주식선물 기초주권에서 제외돼 9월10일까지 거래 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소가 코스피200과 코스닥150 정기 변경을 반영해 주식선물 18종목과 주식옵션 2종목을 추가 상장한다.
한국거래소는 4일 '2026년 제2차 주식선물·옵션 추가 상장' 계획을 발표하고 오는 9월 14일부터 주식선물 18종목(유가증권시장 4종목·코스닥시장 14종목)과 주식옵션 2종목(유가증권시장 2종목)을 신규 상장한다고 밝혔다.
이번 추가 상장은 지난 6월 실시된 시장 대표지수 정기 변경을 반영한 조치다. 거래소는 코스피200과 코스닥150 구성 종목 가운데 기초주권 선정 기준을 충족한 종목을 새롭게 편입했다. 반면 대표지수에서 제외된 10개 종목은 주식선물 기초주권에서도 제외된다.
신규 주식선물 기초주권은 유가증권시장에서는 DB하이텍, HD건설기계, OCI, 달바글로벌 등 4개 종목이다. 코스닥시장에서는 비에이치아이, 서진시스템, 성호전자, 에스피지, 에임드바이오, 오름테라퓨틱, 오스코텍, 올릭스, 우리기술, 원익홀딩스, 태성, 피에스케이홀딩스, 하나마이크론, 현대무벡스 등 14개 종목이 추가된다.
주식옵션은 효성중공업과 현대오토에버 2개 종목이 새롭게 상장된다. 거래소는 주식선물 기초주권 가운데 시가총액과 거래대금, 시장 의견 등을 종합적으로 고려해 해당 종목을 선정했다고 설명했다.
반면 GKL, GS건설, 녹십자홀딩스, 세방전지, 골프존, 동국제약, 메디톡스, 서울반도체, 에코프로에이치엔, 콜마비앤에이치 등 10개 종목은 주식선물 기초주권에서 제외된다. 해당 종목의 주식선물은 9월물 최종거래일인 오는 9월 10일까지 거래할 수 있다.
이번 조치로 주식선물 상장 종목 수는 기존 274개에서 282개로 늘어난다. 유가증권시장 상장 종목 수는 200개로 유지되며, 코스닥 종목은 74개에서 82개로 증가한다. 주식옵션은 기존 64개에서 66개로 확대된다.
rkgml925@newspim.com