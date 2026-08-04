제이엘케이, 22개 병원 참여 뇌졸중 AI 임상 착수…실사용 근거 확보

AI 핵심 요약beta
- 제이엘케이가 4일 AX-Sprint 사업 협약을 맺고 전국 22개 의료기관과 뇌졸중 AI 다기관 임상실증에 착수했다
- 2500명 이상 환자 CT·MRI·확산강조영상 데이터를 활용해 뇌졸중 AI 솔루션의 실제 의료현장 활용성과 임상적 유효성을 검증한다
- 실사용 데이터를 통해 AI 기반 뇌졸중 진단·치료 의사결정 지원 효과를 입증하고 신의료기술·보험 진입 및 국내외 시장 확산을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 의료 인공지능(AI) 전문기업 제이엘케이는 보건복지부와 한국보건산업진흥원이 추진하는 'AI 응용제품 신속 상용화(AX-Sprint)' 사업 협약을 체결하고 전국 22개 의료기관이 참여하는 뇌졸중 AI 다기관 임상실증에 착수했다고 4일 밝혔다.
이번 사업에는 전국 22개 병원과 뇌혈관 전문의 41명이 참여한다. 제이엘케이는 주관기관으로 사업을 수행하며, 분당서울대병원 김범준 교수가 데이터 수집을 총괄한다.
회사는 이번 임상을 통해 2,500명 이상의 환자 데이터를 기반으로 CT 관류영상 분석 솔루션(JLK-CTP), MRI 관류영상 분석 솔루션(JLK-PWI), 확산강조영상 분석 솔루션(JLK-DWI)의 실제 의료현장 활용성과 임상적 유효성을 검증할 계획이다.
이번 사업은 실제 진료 환경에서 확보한 실사용 데이터(Real World Evidence)를 바탕으로 AI 기반 뇌졸중 진단 및 치료 의사결정 지원 효과를 검증하는 것이 핵심이다. 뇌경색 중심(Core), 저관류(Penumbra), 불일치(Mismatch), 출혈 위험도 등 혈전제거술(EVT) 여부를 결정하는 주요 정보를 통합 분석해 의료진의 의사결정을 지원하는 AI 플랫폼의 임상적 활용성을 평가한다.
제이엘케이는 이번 다기관 임상을 통해 확보한 임상 근거를 바탕으로 신의료기술평가와 보험 제도 진입을 추진하고, 국내 의료기관 확산과 글로벌 시장 진출에도 활용한다는 계획이다.
회사 관계자는 "이번 사업은 AI 진단 정확도를 넘어 실제 의료현장에서 활용 가능한 임상 근거를 확보하는 데 의미가 있다"며 "축적된 데이터를 기반으로 국내 의료 AI 경쟁력을 높이고 사업화를 가속화하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com