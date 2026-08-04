전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.04 (화) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
전국 경북

속보

더보기

'죽변비상활주로 대체시설 조성' 이대로는 안된다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 울진군수가 7월30일 죽변비상활주로 대체시설 사업 착수보고회에서 조정서 전면 재검토와 공론화 필요성을 공식 제기했다.
  • 황 군수와 주민들은 기부·양여 방식과 우회도로·폐기물 처리·생활민원 비용을 정부와 한수원이 부담해야 한다고 주장했다.
  • 죽변 비상활주로 이전은 신한울 3·4호기 운영허가를 위한 필수 과제로, 조정서 모호성과 기관별 형평성 논란 속에 군민 참여 공론화 요구가 확산되고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

황이주 군수 "공론화 통한 '조정서' 전면 재검토" 시사
지역주민 " '죽변비상활주로 이전'은 추가원전 건설 선행조건....이전비용 울진군 부담 납득안돼"

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 국민권익위의 조정으로 진행되고 있는 경북 울진 '죽변 비상활주로 대체 시설 조성 사업' 관련 이전에 따른 대체 조성지역 주민들의 민원 해소를 위한 지역 개발 비용 등을 둘러싼 기관별 형평성 논란이 불거지고 있는 가운데 국민권익위의 '조정서'에 대한 전면적인 재검토 등 울진 군민 전체가 참여하는 공론화가 선행돼야 한다는 목소리가 확산되고 있다.

황이주 울진군수가 이 같은 문제를 공식 언급하며 공론화를 통한 조정협의안 재검토 필요성에 힘을 실으면서 향후 '공론화를 통한 조정서 재검토' 여론이 탄력을 받을 전망이다.

 

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 지난 달 30일 경북 울진군청 대회의실에서 열린 '죽변비상활주로 대체시설 조성사업 착수보고회'.2026.08.04 nulcheon@newspim.com

황 군수는 '죽변 비상활주로 대체 시설 조성 사업' 관련 기부ㆍ양여 방식을 담은 현 조정서의 모호성과 기관별 형평성 문제를 강하게 제기했다. 지난달 30일 군청 대회의실에서 열린 '죽변 비상활주로 대체 시설 조성 사업 착수 보고회' 자리에서다.

황 군수는 "현 기부ㆍ양여 방식은 울진군이 안아야 할 부담이 매우 크다"고 지적하고 "울진군의 재정이 열악하다. 중요 국가안보 시설 또는 에너지 전력 시설 때문에 우리 군민들에게 또 한 번 희생을 강요할 수는 없다고 생각한다"며 현 조정 합의안의 재검토 필요성을 피력했다.

황 군수는 "정부 기관 또는 정부의 에너지 수급을 책임지고 있는 공기업이 (비상활주로 대체 시설 조성) 과정에서 필요한 우회도로 개설, 폐기물 처리 비용, 이전 지역 주민들의 생활 민원 개선 등에 소요되는 예산을 지원하는 방안이 필요하다"고 강조했다.

그러면서 황 군수는 "(비상활주로 문제는) 지역의 몇몇 단체 대표자들이 참석해 어떤 결정을 내리는 것은 바람직하지 않다. 민선 9기 시대 울진군 집행부는 대표성을 띠고 있는 단체 의견을 포함해 가능하면 많은 군민들의 의견을 들어 결정하는 것이 바람직하다"고 강조하고 "충분한 공론화 방안을 검토할 것"을 담당부서에 주문했다.

황 군수가 이날 지적한 대목은 '조정서'에 담겨 있는 ▲라. 죽변 비상활주로의 대체 시설 조성 비용 부담▲마. 죽변 비상활주로의 대체 시설 조성을 위한 주민 지원▲바. 기타 사항 항목을 염두에 둔 것으로 풀이된다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 지난 달 30일 경북 울진군청 대회의실에서 열린 '죽변비상활주로 대체시설 조성사업 착수보고회'에서 황이주 군수가 '조정서'의 모호성과 형평성 등을 지적하며 '공론화를 통한 재협의' 방안을 강하게 제기하고 있다.2026.08.04 nulcheon@newspim.com

황 군수가 이날 공식적으로 '전면 재검토 필요성'을 제기한 조정서는 실제 다양한 해석의 차이를 야기할 만큼 모호하다는 게 주민들의 시각이다.

'죽변 비상활주로' 문제는 다수 호기의 원전 건설에 따른 원전 시설의 안전성 확보와 이로 인한 울진 군민들의 안전을 확보하기 위한 것이 목적이라는 게 군민들의 해석이다.

특히 '죽변 비상활주로' 문제는 현재 건설이 진행되고 있는 신한울 원전 3, 4호기의 운영 허가를 위해 반드시 해결해야 할 과제라는 게 울진군과 군민들의 입장이다.

때문에 울진 군민들은 국가 전력사업인 원전 건설과 국가안보의 한 축인 비상 활주로 기능을 동시에 충족하고 원전 안전성과 울진 군민들의 안전을 담보하기 위해서는 정부가 전적으로 이의 해법을 마련하고 이에 필요한 재원을 지원해야 한다고 주장한다.

원자력안전법과 '원자로 시설 부지의 인위적 사고에 의한 영향 조사ㆍ평가에 관한 기준'은 '원자로 반경 16 km 이내 지역에 대해 항공기의 이착륙 항로 및 체공궤도, 비행 항로 및 공역' 등 '항공기 추락에 따른 원전 안전성 여부를 조사하도록 규정하고 있다.

특히 미국 원자력 규제 위원회(NRC)의 표준심사지침(NUREG-0800, Section 3.5.1.6 "Aircraft Hazards")에 기반한 '국내 경수로형 원자로 시설 안전심사지침(3.5.1.6 항공기 재해)'은 원전 부지의 위치 및 주변 비행 항로(Airway)를 평가할 때 상세한 항공기 충돌 확률 계산을 면제받기 위한 수용 기준(Acceptance Criteria)으로 2마일 기준이 적용된다고 규정하고 있다.

이에 따라 원전 사업자는 해당 원전 건설 후 운영 허가를 득하기 위해서는 반드시 규제기관인 원자력안전위원회로부터 해당 사항에 대한 만족도를 확보해야 한다.

결국 '죽변 비상활주로 대체 시설' 마련은 원전 사업자인 한수원과 정부가 신규 원전 건설ㆍ운영을 위해서는 반드시 해결해야 할 선행 과제인 셈이다.

'조정서'에 제시된 '기부ㆍ양여 방식'은 죽변 비상활주로 문제 해법을 위해 정부가 제시한 방편이라는 게 주민들의 시각이다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 지난 달 30일 경북 울진군청 대회의실에서 열린 '죽변비상활주로 대체시설 조성사업 착수보고회'에서 지역 주민이 질의하고 있다. 2026.08.04 nulcheon@newspim.com

지역민들은 "군민들은 40여 년간 국가에 의해 일방적으로 조성된 죽변 비상활주로 시설로 인해 재산권 침해는 물론 도심지 발전 저해 등 자치 경쟁력을 훼손당해 왔다"며 "원전 안전성을 저해하는 걸림돌인 죽변 비상활주로 폐쇄ㆍ이전 관련 제반 비용은 전적으로 정부가 부담해야 하는 것"이라고 입을 모은다.

주민 A씨(65, 죽변면)는 "죽변 비상활주로 대체 부지 제공에 따른 현 활주로의 기부ㆍ양여는 40여 년간 국가의 일방적 정책에 따른 주민 피해 보상 차원이 아닌가"라고 반문했다.

이날 착수 보고회에서 원전 건설 사업자인 한수원의 입장에 대한 강한 비판도 쏟아졌다. 울진군이 한수원에 요청한 '죽변 비상활주로 이전 사업 관련 주민 협력 방안 마련 위한 예산 지원' 공문 내용이 거론되면서다.

이와 관련 한수원은 울진군청의 공식 요청에 대해 '조정서에는 주민 지원 및 협력 방안 마련에 대한 당사(한수원)의 역할이 명시된 바 없다'는 것을 들고 '예산 지원이 어렵다'는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

김복남 군의원은 해당 공문 내용을 지적하며 " '죽변 비상활주로 이전' 사업은 국가안보와 국가 에너지 정책과 관련된 부분이다"며 "한수원에서는 '할 수 없다'는 답변을 하기 전에 (울진군과) 함께 협력해 정부 관계 부처를 통한 재원 마련 방안을 모색하는 등 공동의 노력을 해야 하는 것이 바람직한 것 아닌가"고 반문했다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 지난 달 30일 경북 울진군청 대회의실에서 열린 '죽변비상활주로 대체시설 조성사업 착수보고회'에서 황이주 군수가 '조정서'의 모호성과 형평성 등을 지적하며 '공론화를 통한 재협의' 방안을 강하게 제기하고 있다.2026.08.04 nulcheon@newspim.com

황이주 군수도 한수원의 입장을 강하게 비판했다. 황 군수는 " '죽변 비상활주로 폐쇄'는 원전 건설과 운영에 필수적인 사항이다"며 "이의 폐쇄나 이전 과정에서 필연적으로 발생되는 우회도로 개설 등 민원성 비용도 일부 편성이 될 수 있게 노력을 하겠다라는 그런 답변을 하셔야지 그 비용에 대해서는 절대로 반영을 하지 못한다라고 단정하면 (논의는) 한 발짝도 나갈 수 없는 것 아닌가"라고 강하게 질타했다.

그러면서 황 군수는 "'죽변 비상 활주로 이전' 관련 행정 절차는 진행하되 현행 조정서의 모호성 등 해석이 상이한 부분들에 대해서는 재협의를 포함 재검토돼야 할 것"이라고 강조했다.

보고회에는 황이주 군수를 비롯 울진군 관계자, 군의회 의원, 국방부, 공군 본부, 국토부, 한수원, 용역사 관계자와 범대위 등 지역 사회단체, 주민 다수가 참석했다.

nulcheon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
사진
서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동