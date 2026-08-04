강원도, '차세대동포 모국 초청 연수'...강원 정책과 비전 소개

AI 핵심 요약beta
- 강원특별자치도는 4일 차세대동포에 강원 비전을 소개했다
- 연수 참가자들은 도내 관광지와 분단 현장을 찾아 역사·문화를 체험했다
- 도는 재외동포와 교류 기반을 마련해 글로벌 네트워크를 확대할 계획이다
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도는 4일 강원권통일플러스센터에서 '2026 차세대동포 모국 초청 연수' 5회차 참가자들에게 강원의 정책과 비전을 소개했다.
차세대동포 모국 초청 연수는 재외동포 청년과 청소년의 한인 정체성과 자긍심을 높이기 위해 재외동포청과 재외동포협력센터가 준비한 프로그램이다. 도는 2025년부터 강원 프로그램을 운영해 참가자들에게 강원의 역사, 문화, 관광 자원을 알리고 있다.
올해 연수는 6월부터 8월까지 총 9차례 진행되며 세계 96개국의 차세대동포 900명이 각 회차별로 100명씩 강원을 방문한다.
참가자들은 고성 화진포, 강릉 오죽헌, 평창 동계올림픽기념관 등 도내 주요 관광지를 둘러보며 다양한 역사와 문화 체험을 통해 강원의 매력을 경험한다.
강원대학교 K-팝 동아리와 도내 청소년이 참여하는 교류 프로그램을 통해 서로의 문화를 이해하고 미래 세대 간 우정도 쌓을 수 있다. 특히 고성 통일전망대와 DMZ 박물관 방문을 통해 분단의 현실과 평화의 가치를 체감하고, 도가 지향하는 '평화 강원'의 비전을 이해하는 시간을 갖는다.
여중협 강원특별자치도 행정부지사는 "재외동포 청년과 청소년 여러분은 대한민국이라는 하나의 뿌리를 함께 이어가는 우리의 소중한 동반자이자 미래"라며 "이번 방문이 강원을 오래 기억하고 다시 찾는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
도는 이번 연수를 통해 차세대동포와 강원을 잇는 교류 기반을 마련하고 앞으로도 재외동포와 지속적으로 교류하며 미래 글로벌 네트워크를 확대해 나갈 계획이다.
onemoregive@newspim.com