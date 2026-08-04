[내일날씨] 서울·수도권 곳곳 한낮 38도…폭염중대경보 확대

AI 핵심 요약beta
- 기상청과 케이웨더는 5일 전국 폭염중대경보를 확대했다
- 5일 전국은 대체로 맑고 제주 중산간에 비가 내리겠다
- 서울 낮 38도 등 최고 30~38도로 무더위와 열대야가 이어지겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 수요일인 5일에도 서울과 수도권 곳곳 한낮 기온이 38도 이상 오르는 등 폭염중대경보가 확대될 전망이다.
4일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 5일 전국이 대체로 맑겠으나 제주도는 구름이 많고 오후부터 제주도산지·중산간 곳에 따라 비가 오겠다.
예상 강수량은 제주도산지·중산간에 5~10mm로 예상된다.
아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 27도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 25도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 30~38도로 예상된다. ▲서울 38도 ▲인천 37도 ▲수원 37도 ▲춘천 37도 ▲강릉 31도 ▲청주 35도 ▲대전 37도 ▲전주 36도 ▲광주 36도 ▲대구 36도 ▲부산 33도 ▲울산 33도 ▲제주 32도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.
yuniya@newspim.com