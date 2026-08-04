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[업무보고] 중기부, '국가대표 도약기업' 3000곳 키운다…신성장기업에 5년간 400억 지원

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  • 중소벤처기업부가 4일 창업기업 성장사다리 구축과 신성장 혁신기업 집중 지원 방안을 보고했다.
  • 국가대표 도약기업 3000개사 육성, 5년간 기업당 400억 지원 등으로 창업·재도전·지역창업 생태계를 강화한다.
  • 벤처 특례 유지, 모태·국민성장펀드 이어달리기, 중소기업 지원사업 구조조정으로 지원절벽을 완화하고 역점 분야에 재투자한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중기부, 4일 대통령 주재 국무회의서 보고
3000개 중소기업 대상 '육성 정책' 발표
신성장 분야 기업에 5년간 400억원 지원
중소기업 수출액 640억 달러로 증가

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 중소벤처기업부가 창업기업을 중소·중견기업까지 단계적으로 키우는 '성장사다리' 구축에 나선다. 지역 유망기업 등 중소기업 3000곳을 '국가대표 도약기업'으로 육성하고, 신성장 분야 혁신기업에는 기업당 최대 5년간 400억원 이상을 집중 지원한다.

중기부는 4일 청와대에서 대통령 주재로 열린 국무회의에서 이 같은 내용의 '2026년 하반기 업무추진 방향'을 보고했다. 중기부는 하반기 3대 정책 방향으로 ▲중소기업 성장경로 체계화 ▲성장의 온기를 지역과 계층으로 확산 ▲중소기업 정책 기능 재정립을 제시했다.

올해 상반기 중소기업 수출액은 전년 동기 대비 11.6% 증가한 640억달러를 기록했다. 중기부에 따르면 1분기 벤처펀드 결성액은 전년 동기 대비 30.7% 늘어난 4조4000억원으로 역대 최대였으며, 벤처투자액은 24.1% 증가한 3조3000억원으로 역대 2위를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 30일 서울 청와대에서 열린 제28회 국무회의 겸 제13차 비상경제점검회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com

◆ 창업부터 재도전까지...'성장사다리' 구축

먼저 중기부는 지역 유망기업 등을 후보군으로 선정해 국가대표 도약기업 3000개사를 육성한다는 계획이다. 소상공인을 제외한 소기업·중기업 39만개사 중 상위 1% 수준의 대표기업을 선발해 성장전략 수립과 패키지 지원을 제공하는 방식이다.

선정 기업에는 전문가 디렉팅, 최대 7억5000만원 규모의 오픈바우처, 네트워킹, 융자·보증 연계 등을 3년간 지원한다. 이를 통해 소기업에서 중기업, 중견기업으로 이어지는 성장 사다리를 구축한다는 계획이다.

신성장 분야 혁신기업도 집중 육성한다. 중기부는 신안보, 제약바이오, 기후테크, K-소비재, 제조AI 등 5대 신성장 분야를 중심으로 기업 생태계를 조성하고, 기업당 최대 5년간 400억원 이상을 지원한다.

지원은 기술사업화, 보증, 융자, 수출, 연구인력, 연구개발(R&D), 벤처투자 등을 묶은 방식으로 이뤄진다. 혁신기업이 제시한 성장경로와 단계별 목표 달성 여부에 따라 연 400개사를 집중 지원한다.

창업 분야에서는 2차 '모두의 창업' 프로젝트를 하반기 중 추진한다. 1차 프로젝트는 1라운드에서 5000명을 선정해 창업활동자금과 멘토링을 지원하고, 2라운드 지역·권역별 오디션과 3라운드 대국민 경연으로 이어진다. 2차 프로젝트는 혁신 창업가 1만명을 선발하는 방식으로 개편된다.

[AI일러스트=오종원 기자]

지역 창업 기반도 확대한다. 중기부는 상반기 대전, 대구, 광주, 울산 등 4대 과학기술원 소재지를 창업도시로 우선 지정한 데 이어 하반기 창업도시 6곳을 추가 선정한다. 모태펀드가 지방정부·대학 등과 함께 5000억원 규모의 지역성장펀드도 조성한다.

실패와 위기를 재도전 기회로 바꾸기 위한 지원도 강화한다. 중기부는 소상공인을 제외한 중소기업 25만개사를 대상으로 AI 기반 위기경보 알림시스템을 구축하고, 종합진단을 통해 성장 가능 기업을 선별한다. 재무위기 기업에는 구조개선과 회생 지원을, 사업전환이 필요한 기업에는 유망 신사업 전환을 지원한다.

◆ 벤처 특례 유지·지원사업 효율화...'지원절벽' 낮춘다

중기부는 성장 과정에서 발생하는 지원절벽도 완화한다. 벤처기업이 중견기업으로 성장하더라도 스톡옵션 부여, 성과조건부주식 부여를 위한 자기주식 취득, 벤처펀드 투자대상 특례 등 벤처기업법상 특례를 유지하는 방안을 추진한다.

투자 지원도 모태펀드와 국민성장펀드의 '이어달리기' 방식으로 개편한다. 모태펀드가 AI·딥테크 유망기업에 투자하면 국민성장펀드가 대규모 후속 투자와 융자를 연계하는 구조다. 벤처투자 제도의 외연을 중소기업 너머로 넓혀 유니콘 기업으로의 도약을 지원하겠다는 구상이다.

전 부처 중소기업 지원사업도 정비한다. 중기부는 16개 부·처·청과 함께 중소기업 지원사업 예산 16%, 4조2000억원 감축을 목표로 유사·중복 사업, 소액·뿌려주기식 사업, 저성과·관행적 사업을 구조조정한다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] [사진 = 뉴스핌DB]

절감 재원은 모두의 창업, 5대 신성장 분야, AI 대전환, 소상공인 기본사회보장 등 역점 분야에 재투자한다. 중소기업 지원사업 선정평가에는 성장성과 잠재력을 확인하는 체계를 도입하고, 지방균형발전 등을 고려한 지방 차등지원 체계도 마련한다.

스타트업 규제 거버넌스도 손본다. 중기부는 신설 규제가 스타트업에 미치는 영향을 사전에 검토하고, 동일·유사 규제 애로가 있는 스타트업을 대상으로 공동 규제실증 프로젝트를 도입할 계획이다. 국내 모든 기업 정보를 데이터베이스화해 중소기업 정책 성과 평가와 환류 체계도 구축한다.

노용석 중기부 제1차관은 "지난 6개월간은 중소·벤처기업이 회복을 넘어 혁신 성장할 수 있도록 중기부의 정책적 역량을 총동원했던 시기"라며 "하반기에는 중소·벤처 성장사다리와 성장의 온기 확산으로 모두가 성장하는 대체불가 대한민국을 구현하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.
 
jongwon3454@newspim.com

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검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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