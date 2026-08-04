오픈AI, 31일 게임 해커톤 개최...'리니지' 아버지 송재경 개발자도 참석

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코딩 에이전트로 게임 개발…컴투스 하이브 플랫폼과 연동

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 오픈AI가 코딩 에이전트 코덱스를 활용한 게임 개발 해커톤을 오는 31일 서울에서 개최한다.

'오픈AI 게임 빌더스 서울'이라는 이름의 이번 행사는 코덱스 기반 게임 개발을 주제로 전 세계에서 처음 열리는 행사다. 한국 다중접속역할수행게임(MMORPG) 역사를 대표하는 '바람의나라'와 '리니지'를 개발한 송재경 개발자가 참석해 경험을 공유한다.

오픈AI 로고 [자료=블룸버그]

이번 행사는 컴투스가 지원하며 "코덱스로 빌드하고, 하이브로 플레이하라"는 슬로건으로 진행된다. 코덱스는 자연어 지시를 바탕으로 코드 작성과 수정, 테스트 등을 지원하는 오픈AI의 도구다.

하이브는 컴투스의 게임 백엔드 플랫폼으로 로그인, 결제, 이용자 분석, 보안 등 게임 출시와 운영에 필요한 기능을 제공한다. 참가자들은 코덱스로 게임을 개발한 뒤 하이브에 연동해 필수 기능을 적용하게 된다.

행사는 두 개 트랙으로 운영된다. 트랙 1은 참가자들이 사전에 개발한 게임을 소개하는 발표 세션이고 트랙 2는 행사 당일 5시간 내에 게임 개발에 도전하는 해커톤이다.

트랙 1 발표자 중 인기 투표를 통한 수상팀에게는 총 5만 달러 상당의 오픈AI API 크레딧과 챗GPT 프로 1년 구독권이 제공된다.

트랙 2 우수팀에는 챗GPT 프로 1년 구독권이 수여되며 본선 참여자 전원에게는 100달러 상당의 오픈AI API 크레딧이 지급된다.

참가 신청은 4일부터 26일까지 공식 웹사이트를 통해 진행된다. 지원자는 코덱스로 개발한 게임 프로토타입과 제작 경험을 제출해야 하며, 심사를 거쳐 선정된 40개 팀이 행사에 초청된다.

올리버 제이 오픈AI 인터내셔널 비즈니스 총괄은 "한국은 세계적인 게임 개발 역량과 창의적인 개발자 커뮤니티를 갖춘 나라로 게임과 AI가 만나는 새로운 가능성을 함께 만들어가기에 가장 좋은 곳"이라며 "이번 행사를 통해 한국 게임 산업을 이끌어온 전설적인 개발자와 새로운 세대의 개발자들이 코덱스를 활용한 경험과 아이디어를 나누고 AI와 함께 만드는 새로운 게임 개발 문화를 확장해 나가기를 기대한다"고 말했다.

origin@newspim.com