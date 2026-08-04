우리넷, AI 데이터센터 DCI 국책사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 우리넷이 4일 정부 AIDC 얼라이언스 출범에 맞춰 데이터센터 간 연결 핵심 기술 국책 R&D에 나섰다
- 우리넷은 IITP 국책과제 주관기관으로 선정돼 AI 데이터센터 간 초고속 전송 및 DCI 기술 개발을 추진하고 있다
- 우리넷은 POTN·WDM 등 광전송·네트워크 제어 기술로 초고속·초저지연 DCI 구현해 AI 데이터센터 네트워크 시장을 공략한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 유·무선 통신장비 전문기업 우리넷이 정부의 AI 데이터센터(AIDC) 산업 육성 정책에 맞춰 데이터센터 간 연결(DCI) 핵심 기술 개발에 나선다. AI 데이터센터 간 초고속 전송 기술을 확보해 차세대 AI 네트워크 시장 공략을 본격화한다는 전략이다.
4일 우리넷은 정부의 'AIDC(AI Data Center) 얼라이언스' 출범에 맞춰 AI 데이터센터 간 연결(DCI) 기술 확보를 위한 국책 연구개발(R&D)을 추진한다고 밝혔다.
과학기술정보통신부는 지난 7월 AI 데이터센터 산업 경쟁력 강화를 위해 AIDC 얼라이언스를 출범했다. AI 반도체와 데이터센터, 네트워크, 전력, 냉각, 소프트웨어 등 AI 데이터센터 전 분야의 산·학·연·관 협력을 통해 핵심 기술 실증과 산업화를 추진하는 협의체다. 우리넷은 공급분과에 참여해 차세대 DCI 기술의 사업화를 추진할 예정이다.
회사에 따르면 AI 모델이 대형화되면서 여러 데이터센터의 GPU 자원을 동시에 활용하는 분산 학습과 분산 추론 환경이 확대되고 있다. 이에 따라 데이터센터를 하나의 AI 컴퓨팅 자원처럼 연결하는 DCI 기술의 중요성도 커지고 있다.
우리넷은 지난 5월 정보통신기획평가원(IITP)이 추진하는 '데이터센터의 수평적 AI 자원 확장을 위한 AI 데이터센터 간 전송기술 개발' 국책 과제의 주관기관으로 선정됐다. ETRI와 상명대학교, 부경대학교 등과 함께 AI 데이터센터 간 초고속 전송 기술을 개발하고, 분산된 AI 자원을 하나의 인프라처럼 활용할 수 있는 DCI 기술 확보를 추진하고 있다.
회사는 AI 데이터센터용 DCI 구현을 위해 16Tbps급 POTN(Packet Optical Transport Network)과 WDM(파장분할다중화) 기반 광전송 기술을 활용한 차세대 전송 기술을 개발 중이다. 아울러 POTN, PTN, ROADM, T-SDN 등 자체 광전송 및 네트워크 제어 기술을 바탕으로 초고속·초저지연 전송 환경 구현에 필요한 기술 경쟁력을 강화하고 있다.
우리넷 관계자는 "AI 산업 경쟁력이 AI 반도체를 넘어 AI 데이터센터 인프라 경쟁으로 확대되고 있는 만큼 데이터센터 간 전송 기술은 핵심 기반 기술이 될 것"이라며 "국책 연구개발을 통해 차세대 DCI 기술 경쟁력을 확보하고 AI 데이터센터 네트워크 시장 공략을 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com