국방부, 8월 26일 국군사관학교 창설 공청회 개최

AI 핵심 요약beta
- 국방부가 26일 국방컨벤션에서 국군사관학교 창설 공청회를 개최한다
- 공청회에서는 창설 기본계획 설명과 전문가 토론·질의응답을 진행한다
- 참가 신청은 14일까지 온라인 접수하며 의견 반영해 세부계획을 마련한다
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14일까지 온라인 사전 신청…생중계로 국민 의견 폭넓게 수렴
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 오는 26일 14시 서울 용산구 이태원로 국방컨벤션에서 '국군사관학교 창설 관련 공청회'를 개최한다.
국방부는 민관군 합동 특별 자문위원회 등을 통해 군 안팎의 의견을 수렴한 뒤 지난 7월 16일 국군사관학교 창설 기본계획을 발표한 바 있다. 이번 공청회에서는 창설 기본계획을 설명하고 전문가 토론과 일반 참여자의 질의응답을 진행할 계획이다.
공청회 참가 신청은 8월 14일까지 국방부 공식 홈페이지 공지사항을 통해 접수한다. 신청은 접수 이메일과 온라인 신청서식을 통해 할 수 있으며, 행사장 수용 인원(300명)을 고려해 신청 접수 순서대로 참석자를 선정한다. 이번 공청회는 국방홍보원 방송과 유튜브 채널로도 생중계해 현장 참석이 어려운 국민도 의견을 제시할 수 있도록 했다.
국방부는 공청회에서 수렴한 각계각층의 의견을 면밀히 검토해 국군사관학교 창설을 위한 세부계획을 마련한 뒤 추후 발표할 방침이다.
gomsi@newspim.com