李대통령 "기업들 수평적 상생해야…대기업 원가 후려치기는 수직적 한계"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 4일 산업부 업무보고에서 대·중소기업 격차 해소를 당부했다
- 대기업 영업이익률 70%, 중소기업 8% 보도를 언급하며 상생 없는 수직 관계를 비판했다
- 김정관 장관은 대기업 수요 연계 기술개발·구매 프로그램을 만들겠다고 약속했다
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"경영 악화 부담, 중소기업에 전가"
"좋을 때는 충분히 나누지 않아"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 4일 대기업과 중소기업 간의 성과 격차를 지적하며 산업 생태계의 건전성을 관련 부처에 당부했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 산업통상부 업무보고 도중 "산업 생태계는 관련 기업이 수평적으로 네트워크를 유지하면서 상생을 해야 건전하게 만들어진다"고 짚었다.
특히 이 대통령은 특정 산업 영역에서 대기업의 영업이익률은 70%를 초과하고, 관련된 중소기업의 영업이익률은 8% 남짓이라는 내용의 언론 보도를 언급했다. 그러면서 "경영 상황이 나빠지면 부담은 관련 중소기업에 전가되는데, 좋을 때는 충분히 나누지 않고 나쁠 때는 부담을 확실하게 같이 지는 것은 맞지 않는다"고 질타했다.
이 대통령은 "과거에는 나머지 기업들이 힘센 대기업에 원가 후려치기를 당하거나 기술 탈취를 당한다는 말이 나올 정도로 수직적 관계가 한계로 지적됐다"고도 했다.
이 대통령은 김정관 산업부 장관에게 "한쪽만 잘 자란다고 되는 게 아니다"라며 "대기업과 주요 국가 산업 정책을 담당하는 산업부가 기업 생태계에 더 많은 관심을 가져야 지속적인 성장과 모두의 공동 성장이 가능하다"고 지적했다.
김 장관은 "그동안 기술 개발을 중소기업이 하더라도 수요기업인 앵커 기업과 따로 움직이다 보니 실제 구매로 연결되지 않는 문제가 있었다"며 "대기업이 필요한 기술을 중소기업에 제시하고, 중소기업이 이를 개발하면 정부가 기술 개발을 지원하고 대기업은 구매까지 연계하는 프로그램을 만들겠다"고 약속했다.
pcjay@newspim.com