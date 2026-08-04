엘리스그룹, B300 GPU 2560장 규모 모듈형 AI 데이터센터 구축

AI 핵심 요약beta
- 엘리스그룹이 4일 엔비디아 B300 기반 모듈형 AI 데이터센터 구축을 발표했다
- 온수·외기 냉각과 자체 특허 수랭 배관 설계로 전력 효율과 누수 대응력을 높였다
- 국가 AI 인프라 확충과 차세대 GPU 대응 K-PMDC로 국내 AI 경쟁력 강화를 목표로 했다
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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 인공지능(AI) 인프라와 클라우드, 산업별 솔루션을 제공하는 엘리스그룹이 온수 냉각 방식을 적용한 엔비디아 B300 기반 모듈형 AI 데이터센터를 구축한다고 4일 밝혔다. 엘리스그룹은 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 'AI 컴퓨팅 자원 활용 기반 강화 사업' 참여 중이다.
엘리스그룹은 B300 그래픽처리장치(GPU) 총 2560장을 4개 동의 모듈형 데이터센터에 각각 640장씩 배치할 계획이다. 초고전력·고집적 환경에 맞춰 GPU 클러스터와 냉각, 네트워크, 전력 구조를 설계하고 직접수랭식 냉각과 초고속 네트워크를 적용한다. 데이터센터 전력사용효율(PUE)은 1.1 수준을 목표로 잡았다.
냉각 시스템에는 40도 이상의 냉각수를 사용하는 온수 냉각 방식과 외기 냉각이 적용된다. 냉각에 필요한 전력 소비를 줄이고 운영 효율을 높이기 위한 것이다. 자체 특허 기술을 기반으로 냉각 배관을 분리 설계해 수랭식 데이터센터의 누수 위험에도 대응한다.
수랭식 냉각에 따른 시설 하중 문제에는 고하중·고단열 성능을 갖춘 모듈러 컨테이너 방식을 적용하지만, 자체 설계한 고하중 모듈형 구조를 활용해 대규모 GPU 인프라를 신속하고 유연하게 구축할 수 있다고 설명한다.
한편 이번 사업을 통해 국가 AI 컴퓨팅 인프라 확충에 기여하고, 향후 엔비디아 베라루빈 등 차세대 고전력·고집적 GPU에 대응할 수 있는 냉각 기술과 모듈형 데이터센터 설계·구축 역량을 강화할 방침이다.
김재원 대표는 "GPU부터 네트워크와 스토리지까지 최적화한 AI 인프라를 구축하고, 국산 기술을 기반으로 완성한 K-PMDC를 통해 국내 AI 컴퓨팅 경쟁력 강화에 기여할 것"이라고 말했다.
wideopen@newspim.com