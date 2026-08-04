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'脫 플라스틱' 바람 탄 제지업계…친환경 셀룰로오스 신사업 '박차'

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  • 제지업계가 4일 셀룰로오스 신소재 사업에 박차를 가했다
  • 한솔제지·무림P&P·한국제지가 화장품·배터리·농업 등 적용처를 넓히며 고부가가치 시장 선점에 나섰다
  • 제지사는 기존 펄프 설비와 노하우를 재활용해 투자 부담을 줄이고 글로벌 셀룰로오스 주도권 경쟁에 뛰어들었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

탈플라스틱 바람 타고 '셀룰로오스' 신사업 속도
화장품·농업·이차전지까지… 고부가 영토 확장
인프라 재활용해 시장 진출… 선점 레이스 격돌

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 제지업계가 친환경 셀룰로오스를 활용한 신사업 발굴에 박차를 가하고 있다. 종이 제조 과정에서 축적된 독자 기술을 그대로 활용할 수 있어 사업 연계성이 높은 데다, 정체기에 접어든 기존 제지 시장을 넘어설 고부가가치 전환이 시급하기 때문이다.

여기에 글로벌 탄소 배출 규제 강화와 석유화학 제품을 대체하려는 친환경 수요 급증이 맞물리면서, 셀룰로오스 시장을 둘러싼 주도권 다툼은 한층 격화할 것으로 보인다.

◆ "석유화학 대체할 친환경 신소재"…업계, 셀룰로오스 선점 경쟁

4일 업계에 따르면 주요 제지업체들이 셀룰로오스 시장을 선점하기 위해 치열한 경쟁을 펼치고 있다. 기존 제지 공정 기술을 대거 활용할 수 있는 데다, 고기능성 화장품 원료부터 이차전지 소재, 친환경 포장재에 이르기까지 쓰임새가 다양해 고부가가치 미래 신소재로 주목받고 있기 때문이다.

[사진=한솔제지]

우선 한솔제지는 제지 분야에서 축적한 60년 이상의 연구 개발 역량을 셀룰로오스 미세섬유 대량 생산 체제로 전환하는 데 성공했으며, 이를 통해 안정적인 원료 공급망을 확보했다. 또 대형 화장품 기업과의 기술 협력 MOU(업무협약)를 통해 친환경 패키징뿐만 아니라 화장품 제형 원료로서의 적용 범위를 넓히며 고부가 신사업 분야에서 가시적인 성과를 내고 있다.

한솔제지 관계자는 "셀룰로오스 기반 화장품 소재인 듀라클(Duracle)의 성공적인 시장 안착에 역량을 집중하고 있다"며 "중장기적으로는 셀룰로오스뿐 아니라 자사 및 협력사가 보유한 리그닌 등 다양한 바이오매스 기반 소재 개발을 통해 뷰티 소재 사업을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

국내에서 유일하게 펄프 생산 시설을 갖춘 무림P&P는 펄프 기반의 셀룰로오스 바이오플라스틱 및 유기복합소재 사업을 적극 추진하고 있다. 나노셀룰로오스를 활용해 기존 석유계 폴리머를 대체하는 친환경 고기능성 화장품 원료를 개발했으며, 관련 스타트업과의 협력을 통해 상용화에 속도를 내는 모습이다.

최근에는 과수 표면에 친환경 보호막을 형성해 단열성과 내구성을 높이는 나노셀룰로오스 기반 동결보호제를 개발하며 농업 분야 등 신시장 개척에도 발 빠르게 나서고 있다.

한국제지 역시 종이 제조 과정에서 축적된 기술력을 바탕으로 나노셀룰로오스 등 친환경·고기능성 신소재 사업을 본격화하고 있다. 최근 전시회를 통해 나노셀룰로오스 기반 기능성 소재를 선보였으며, 자동차·드론·전자소재·이차전지 등 다양한 산업 분야 160여 개 기업과 기술 상담을 진행하며 사업화 가능성을 타진했다.

나노코리아 2026에 마련된 한국제지 전시 부스 전경. [사진=한국제지]

강준석 한국제지 대표이사는 "이번 나노코리아를 통해 한국제지가 축적해 온 셀룰로오스 기반 소재 기술에 대한 시장의 높은 관심과 사업화 가능성을 확인했다"며 "자동차, 전자, 배터리, 친환경 패키징 등 다양한 산업 분야의 기업들과 공동개발 및 상용화를 적극 추진해 기존 제지사업을 넘어 첨단소재 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

◆ 설비·노하우 재활용해 상용화 속도…시장 선점 '사활'

이처럼 제지업계가 셀룰로오스에 눈독을 들이는 배경에는 기존 인프라를 활용한 '투자 효율성'이 자리 잡고 있다.

종이의 주원료인 목재 펄프 자체가 셀룰로오스 섬유로 이뤄져 있는 데다, 펄프를 물에 풀어 쪼개고 말리는 핵심 제조 공정이 셀룰로오스 추출 및 가공 원리와 구조적으로 일치한다.

즉, 제지 회사로서는 수십 년간 종이를 만들며 쌓은 원료 가공 기술과 설비를 그대로 활용해 나노셀룰로오스 등 고부가가치 신소재를 개발할 수 있는 셈이다.

한 업계 관계자는 "완전히 새로운 사업에 진출하려면 수천억원대의 초기 설비 투자와 원천 기술 개발 부담이 크지만, 셀룰로오스는 기존 제지 공정 설비와 추출 노하우를 대거 재활용할 수 있다"며 "신규 투자 리스크는 대폭 낮추면서도 신소재 상용화 시점은 수년 이상 앞당길 수 있는 가장 확실한 체질 개선 카드"라고 설명했다.

글로벌 셀룰로오스 시장의 급성장과 맞물려 주도권을 쥐기 위한 기업 간 시장 선점 경쟁은 더욱 격화할 전망이다. 업계에서는 전통 제지사뿐만 아니라 글로벌 화학 및 소재 기업들까지 시장에 잇따라 출사표를 던지면서 주도권 다툼이 뜨거워질 것으로 보고 있다.

제지업계 관계자는 "셀룰로오스가 고부가가치 미래 소재로 각광받기 시작하면서 국내외 제지사는 물론 대형 화학 기업들까지 시장에 진입하는 추세"라며 "시장 형성 초기 단계인 만큼 초기 주도권을 잡기 위한 국내외 기업 간 선점 경쟁이 그 어느 때보다 치열하게 펼쳐지고 있다"고 전했다.

stpoemseok@newspim.com

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검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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