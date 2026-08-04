유니슨, 4MW급 터빈 공급

AI 핵심 요약beta
- 유니슨은 4일 포항테크노파크와 풍력터빈 공급계약을 체결했다
- 유니슨 4MW 나셀·허브는 경북 풍력 O&M 실무교육 장비로 활용된다
- 유니슨은 터빈 제조·유지보수 경험을 바탕으로 풍력 O&M 인력양성과 교육기반 구축을 지원한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 풍력터빈 전문기업 유니슨은 포항테크노파크와 '풍력 현장기술인력양성 플랫폼 구축 지원사업' 관련 풍력발전터빈 나셀·허브 공급계약을 체결했다고 4일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 계약으로 유니슨 4MW급 나셀과 허브는 경북 풍력 유지보수(O&M) 전문인력 양성을 위한 실무교육 장비로 활용된다. 유니슨은 장비 제작·설치·시운전과 함께 운용 및 유지보수 교육도 지원한다.
교육에 사용될 장비는 실제 상용 풍력터빈의 구조와 부품 배치를 반영했다. 교육생은 나셀 내부 구조와 작동 원리, 주요 부품 점검, 유지보수, 고장진단 등 현장에서 필요한 실무교육을 받을 수 있다. 높은 곳과 협소 공간에서 이뤄지는 O&M 작업 특성을 고려해 안전장치와 점검 동선도 반영됐다.
풍력 설비 확대에 따라 O&M 시장과 전문인력 수요가 빠르게 증가하고 있다. 유니슨은 2030년 풍력 설비 목표와 국제 O&M 단가를 기준으로 국내 풍력 O&M 시장이 연간 약 3조~4조원 규모로 성장할 것으로 추산하고 있다. 현장 전문인력 부족으로 경북을 비롯한 여러 지자체가 풍력 O&M 인력양성사업을 추진 중이다.
유니슨은 국내 풍력터빈 제조사로 설계·제작 기술을 보유하고 있으며 O&M 전담조직도 직접 운영하고 있다. 회사는 이번 사업을 통해 터빈 제조기술과 현장 유지보수 경험을 반영해 전문인력 양성과 표준화된 실무교육 기반 구축을 지원할 계획이다.
유니슨 관계자는 "40년간 풍력 한 분야에 집중하며 터빈 설계·제작부터 운영·유지보수까지 전 과정 역량을 축적해왔다"며 "제조사만이 제공할 수 있는 터빈 기술과 현장 O&M 경험을 이번 교육에 충실히 반영할 것"이라고 말했다.
그는 "앞으로도 관련 기관과 협력해 풍력 O&M 전문인력 양성에 힘쓰고 O&M 조직 확대와 해상풍력 유지보수 사업에서도 안전을 최우선으로 삼겠다"고 했다.
nylee54@newspim.com