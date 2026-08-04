사토시홀딩스 "자회사, 스테이블코인 결제 플랫폼 'BitPal' 오픈 베타 공개"

이메일 송금·글로벌 결제 지원

5개 메인넷서 USDC·USDT 결제

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 사토시홀딩스가 자회사를 통해 글로벌 스테이블코인 결제 플랫폼 'BitPal'의 오픈 베타 서비스를 공개했다고 4일 밝혔다.

회사에 따르면 BitPal은 개인 이용자에게는 이메일만으로 송금할 수 있는 환경을, 판매자에게는 글로벌 수준의 결제 운영 환경을 제공한다. 회사에 따르면 특정 블록체인이나 발행사에 종속되지 않는 구조로 설계돼 향후 국내에서 은행, 핀테크 기업, IT 기업 등이 어떤 블록체인 기반으로 원화 스테이블코인을 발행하더라도 내부 검증 절차를 거쳐 1시간 이내에 결제·송금 서비스에 적용할 수 있다.

판매자는 결제 링크를 생성해 고객에게 전달하면 바로 결제를 받을 수 있으며, SDK와 API를 이용해 기존 쇼핑몰이나 서비스에 연동할 수 있다. 구매자는 별도의 회원 가입이나 지갑 연결 없이 기존에 사용하던 거래소나 외부 지갑을 이용해 결제를 진행하면 된다. 개인 이용자를 위한 이메일 송금 기능도 제공하는데, 상대방의 이메일 주소만으로 스테이블코인을 송금하거나 결제를 요청할 수 있다.

사토시홀딩스 로고. [사진=사토시홀딩스]

오픈 베타에서는 Base, Arbitrum, BNB Chain, Solana, Tron 등 5개 메인넷에서 USDC와 USDT 결제를 지원한다. 주문마다 고유한 입금주소를 생성해 판매자 지갑으로 직접 정산되는 비수탁 방식으로 운영되며, 과소·과다 입금, 잘못된 토큰 전송, 기한 이후 입금 등을 자동으로 구분해 처리한다.

판매자는 하나의 화면에서 결제 링크 생성, 주문 관리, 거래 상태 확인, 정산, 환불, API, SDK, 웹훅 등을 통합 관리할 수 있다. 새로운 스테이블코인이 등장하더라도 자산 등록과 검증, 결제 활성화 과정을 표준화해 빠르게 서비스에 적용할 수 있도록 플랫폼을 설계했다.

사토시홀딩스는 향후 원화 스테이블코인이 제도화될 경우 국내 결제는 물론 해외 쇼핑몰, SaaS, 게임, 디지털 콘텐츠 등 글로벌 시장에서도 활용할 수 있는 플랫폼으로 확장할 계획이다.

회사 관계자는 "BitPal의 목표는 스테이블코인을 더 쉽게 사용하는 것"이라며 "판매자는 클릭 몇 번으로 글로벌 결제를 시작하고, 개인은 이메일만으로 송금할 수 있는 환경을 구축해 다양한 스테이블코인이 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 자연스럽게 사용되는 생태계를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com