우리자산운용, 'WON 피지컬AI TOP2 플러스 액티브' ETF 출시

AI 핵심 요약beta
- 우리자산운용은 4일 피지컬AI ETF를 출시했다
- 삼성전자·현대차 각각 25% 등 AI 밸류체인 담았다
- 로봇 등 변동성은 인텔리전스·에너지 기업이 완화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
로보티즈 등 중소형주 액티브 전략으로 추가 수익 창출
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 우리자산운용은 4일 삼성전자와 현대차에 집중 투자하는 'WON 피지컬AI TOP2 플러스 액티브' 상장지수펀드(ETF)를 출시한다고 밝혔다.
우리자산운용에 따르면 해당 ETF는 삼성전자와 현대차에 각각 25%씩 총 50% 비중으로 투자하고, 피지컬AI 생태계를 구성하는 핵심 밸류체인 기업을 전략적으로 담아 피지컬AI 수혜를 온전히 누리도록 설계된 상품이다.
WON 피지컬AI TOP2 플러스 액티브는 피지컬AI의 두뇌와 몸통을 대표하는 삼성전자와 현대차를 중심으로 포트폴리오를 구성했다는 점이 특징이다. 나머지 포트폴리오에는 피지컬AI 생태계를 이루는 ▲로보틱스 ▲핵심 부품 ▲인텔리전스 ▲에너지 4대 핵심 밸류체인 기업이 포함된다.
로보틱스 분야에서는 전동식 아틀라스 액추에이터·자율주행 로봇을 선도하는 로보티즈가 대표 종목으로 편입됐으며, 핵심 부품 분야로는 자동차 전장 기술을 기반으로 로봇용 액추에이터를 공급하는 현대모비스가 이름을 올렸다. 인텔리전스 분야는 SK하이닉스·삼성전기, 에너지 분야는 HD현대일렉트릭·효성중공업·LS일렉트릭 등이 포함됐다.
유정규 우리자산운용 주식운용1팀 매니저는 "인텔리전스와 에너지 기업은 기존 AI·반도체·전력 사업에서 안정적인 실적 기반을 확보하고 있다"며 "아직 초기 단계인 로봇 기업의 높은 주가 변동성을 완화하는 역할을 할 것"이라고 말했다.
유 매니저는 "로봇 산업은 AI반도체·액추에이터·감속기·센서 등 밸류체인별 성장 속도가 서로 다르게 나타나는 초기 국면"이라며 "특정 지수를 추종하기보다 기술 경쟁력과 수주 및 양산 가능성 등을 바탕으로 종목과 비중을 탄력적으로 조정하는 액티브 운용이 효과적"이라고 강조했다.
rkgml925@newspim.com