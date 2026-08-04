한은 "8월 물가 다시 오른다"…근원물가 상승세 지속

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7월 소비자물가 2.8%, 생활물가도 2.5%로 둔화

통신요금 기저효과에 8월 반등 전망

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행은 7월 소비자물가 상승률이 석유류와 농산물 가격 안정으로 2%대로 낮아졌지만, 8월에는 통신요금 기저효과로 다시 오를 것으로 전망했다. 비용 상승이 다른 품목으로 번지고 수요 압력도 커지면서 근원물가 상승세는 이어질 것으로 내다봤다.

한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB]

한국은행은 4일 이지호 부총재보 주재로 '물가 상황 점검회의'를 열고 최근 물가 상황과 향후 물가 흐름을 이같이 평가했다.

지난 7월 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 2.8%로 전월(3.2%)보다 0.4%포인트(p) 낮아졌다. 정부의 유류 최고가격 인하로 석유류 가격 상승률이 24.7%에서 15.5%로 낮아졌고, 농축수산물 가격 상승률도 3.2%에서 0.9%로 둔화된 영향이다.

농산물은 1.1% 상승에서 2.2% 하락으로 전환했고 채소 가격도 0.9% 상승에서 4.2% 하락했다. 소비자물가 하락에는 석유류(-0.33%p)와 농축수산물(-0.17%p)이 가장 크게 기여했다.

반면 근원물가(식료품·에너지 제외)는 전년 동월 대비 2.6% 올라 전월(2.5%)보다 0.1%p 상승했다. 항공료와 여행비 등 여행 관련 서비스 가격이 높은 수준을 이어간 가운데 IT기기와 전기자동차 등 내구재 가격 오름폭이 확대된 영향이다.

체감물가를 나타내는 생활물가 상승률은 석유류와 농축수산물 가격 안정에 힘입어 3.4%에서 2.5%로 큰 폭 하락했다.

이지호 한국은행 부총재보는 "8월 소비자물가는 지난해 일부 이동통신사의 대규모 통신요금 할인에 따른 기저효과의 영향을 크게 받아 7월보다 높아질 것으로 예상된다"고 짚었다.

이어 "정부 물가안정 대책은 하방요인으로 작용하겠지만, 중동전쟁 관련 불확실성과 비용 충격의 전이, 수요 측 압력 등으로 근원 품목의 높은 상승률이 지속될 것으로 예상되는 만큼 물가 상황을 경계감을 갖고 점검해 나가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com