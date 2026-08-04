IPARK현대산업개발, 파주 G-하우징 사업 기부금 전달...노후주택 개보수 활용

AI 핵심 요약beta
- IPARK현대산업개발은 3일 파주시청에서 G-하우징 사업 기부금을 전달했다
- 민관협력 G-하우징 사업은 취약계층 노후주택 개보수와 에너지 효율 개선을 추진하는 사업이다
- 기부금은 파주시 취약계층 주거환경 개선에 쓰이며 회사는 지속적인 사회공헌 활동을 이어가겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = IPARK현대산업개발은 민관협력으로 진행되는 노후주택 개보수사업 기부금을 전달했다.
IPARK현대산업개발은 지난 3일 경기도 파주시청에서 열린 파주시 G-하우징 사업 기부금 기념식에서 기부금을 전달하고, 사회공헌 활동을 펼쳤다고 4일 밝혔다.
파주시 G-하우징 사업은 주거 취약계층 노후 주택을 개보수하고 에너지 효율을 개선해 쾌적한 주거환경을 조성하는 사업으로 민관 협력으로 진행된다.
기념식에는 손배찬 파주시장과 신왕섭 IPARK현대산업개발 실장 등 관계자들이 참석해 민관협력을 통한 주거환경 개선과 주거복지 확대 방안을 공유했다.
기부금은 파주시 G-하우징 사업을 통해 주거 취약계층 가구 노후 주택 개보수와 에너지 효율 개선에 활용된다.
IPARK현대산업개발 관계자는 "안전하고 쾌적한 주거환경은 지역사회 구성원 삶의 질을 높이는 가장 기본적인 기반"이라며 "지역사회와 소통하며 주거 취약계층을 비롯한 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 도움이 되는 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com