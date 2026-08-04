법무부, 위기 채무자 지원 전국 확대…읍면동서 '원클릭' 법률구조

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전국 행정복지센터-법률구조공단 연계…복지 사각지대 발굴 강화

132 법률상담 콜센터에 사회복지 담당자 전용번호 신설

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 내년부터 전국 읍·면·동 행정복지센터에서 복지 상담 과정에서 빚 문제를 겪는 위기 채무자가 발견되면 클릭 한 번으로 대한법률구조공단의 전문 지원을 받을 수 있게 된다.

법무부(장관 정성호)는 4일 대한법률구조공단(이사장 김영진)과 함께 위기 채무자를 보다 신속하게 지원하기 위해 지방자치단체와 연계한 조기 발굴·지원 체계를 전국으로 확대한다고 밝혔다.

내년부터 전국 읍·면·동 행정복지센터에서 복지 상담 과정에서 빚 문제를 겪는 위기 채무자가 발견되면 클릭 한 번으로 대한법률구조공단의 전문 지원을 받을 수 있게 된다. 사진은 공단 132 법률상담 콜센터 사회복지 담당자 직통 번호 안내. [사진=법무부]

법무부와 공단은 지난해 7월부터 서울 중랑구·강동구, 경기 남양주시, 경북 김천시, 충남 당진시, 전북 익산시 등 6개 지방자치단체와 협력해 법률지원이 필요한 취약계층을 공단에 연계하는 시범사업을 운영해왔다.

그 결과 올해 6월 30일까지 약 1년간 법률상담 326건, 소송대리 105건을 지원하는 성과를 거뒀다.

이를 바탕으로 법무부는 보건복지부와 협의를 거쳐 공단이 사회보장정보시스템에 참여할 수 있도록 했다. 이에 따라 공단과 지자체가 위기 채무자를 상호 발굴·의뢰하는 체계를 마련하게 됐다.

2027년부터는 전국 모든 읍·면·동 행정복지센터에서 위기가구 상담 과정에서 확인된 법률문제를 공단으로 직접 의뢰할 수 있다. 반대로 공단이 법률상담 과정에서 긴급복지 등 복지서비스가 필요한 가구를 발견하면 해당 지자체로 연계하게 된다.

법무부와 공단은 현장 지원을 강화하기 위해 공단 132 법률상담 콜센터에 지방자치단체 사회복지 담당자를 위한 직통 연결번호(7번)도 신설했다.

법률구조 플랫폼은 정부·공공기관·민간단체 등 35개 기관이 제공하던 법률구조 서비스를 하나의 플랫폼에서 이용할 수 있도록 구축된 시스템이다.

법무부는 "앞으로도 대한법률구조공단과 긴밀히 협력해 법률지원과 복지서비스를 유기적으로 연계하고, 경제적 어려움으로 고통받는 국민들이 보다 빠르게 일상을 회복할 수 있도록 위기 채무자 지원체계를 지속적으로 확대하겠다"고 밝혔다.

pmk1459@newspim.com