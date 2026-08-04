김영호 "'박쥐' 발언에 마음 상해…일베식 모욕 주는 행위, 단호하게 꾸짖어야"

최고위원 TV토론회서 '박쥐' 표현 놓고 설전

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김영호 더불어민주당 최고위원 후보가 4일 "아무리 동료 의원이라 해도 당을 흔들고 동료에게 '일베(극우 성향 온라인 커뮤니티)'식 모욕을 주는 행위에 대해서는 단호하게 꾸짖고, 당의 중심을 지키는 것이 바로 내가 해야 할 역할"이라고 밝혔다.

김 후보는 이날 자신의 페이스북에서 전날 더불어민주당 최고위원 후보 TV토론회를 언급하고 "동료 의원의 '박쥐' 발언으로 마음이 많이 상했다"며 이같이 밝혔다.

[부천=뉴스핌] 국회사진기자단 = 김영호 더불어민주당 최고위원 후보가 3일 경기 부천시 OBS경인TV에서 열린 최고위원 후보자 방송토론회에 참석해 있다. 2026.08.03 photo@newspim.com

김 후보는 "토론회 마지막 발언은 준비한 원고 없이, 지금 흔들리는 당의 중심을 제가 바로잡겠다는 다짐을 솔직하게 말했다"며 "새로운 지도부가 민주당 안에서 살아 있는 공동체 정신으로 동료들에게 힘이 되고, 하나로 뭉칠 수 있는 통합형 지도부로 선출되기를 진심으로 바란다"고 했다.

앞서 지난 1일 최 후보는 충청권 순회경선 합동연설회에서 김 후보의 연설을 듣던 중 '박쥐'라고 말하는 모습이 영상에 포착됐다.

이에 김 후보는 TV토론회에서 "제가 유세하는 동안 최민희 의원이 저에 대해 박쥐라고 했다, 이게 바로 일베 문화"라고 직격했다. 그러면서 "다시는 이런 일베 문화, 이런 언행을 하지 않겠다고 사과해야 하는 것 아니냐"고 했다.

최 후보는 "일베식으로 받아들여졌다면 사과드리고, 그런 표현 다시는 쓰지 않겠다"며 "제가 공개적으로 조롱한 게 아니고 정말 작은 소리로 '혹시 이렇게 되지 않을까' 한 게 들어갔다"고 답했다.

김 후보는 "공개되지 않더라도 앞으로 그런 표현 자체를 하지 않는 게 정상 아닌가, 생각이든 말이든 듣든 못 들었든 일베 문화가 몸에 밴 것"이라고 했다.

그러자 최 후보는 "제가 김 의원을 박쥐라고 말하지 않았다. 언어가 나온 건데 맥락을 봐줘야 하고, 그렇게 되면 어떻게 할까라는 취지였다"고 해명했다.

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