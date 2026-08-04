SG, 조달청과 2727억원 아스콘 MAS 계약

AI 핵심 요약beta
- SG가 4일 조달청과 MAS를 체결해 총 2727억원 규모 아스콘을 공급하게 됐다.
- 이달부터 2028년 7월까지 수도권에 86만4000톤 납품하며, 생산설비·품질·이행 능력을 인정받았다.
- SG는 관급 246만톤 물량과 SK·삼성 반도체 현장 공급을 바탕으로 에코스틸아스콘 및 해외시장까지 사업을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 아스콘 전문기업 SG가 조달청과 다수공급자계약(MAS)을 체결했다고 4일 밝혔다. 계약 규모는 SG 단독으로 985억원, 연결법인 및 관계사 수주 금액을 포함해 총 2727억원이다.
회사에 따르면 이달부터 오는 2028년 7월까지 2년간 서울, 인천, 수도권 지역에 86만4000톤의 아스콘을 납품한다. 이번 계약은 생산설비와 품질관리, 납품 이행 능력 등을 종합적으로 평가해 체결됐다.
SG는 경인지역을 거점으로 경기도 안성·포천, 충청남도 아산·공주, 세종특별자치시, 충청북도 충주시 등에서 총 246만톤의 관급 아스콘 물량을 확보했다. 공공조달 시장 공급과 함께 민간 대형 프로젝트도 병행한다.
회사는 SK하이닉스 용인 첨단시스템반도체 클러스터 건설 현장에 아스콘을 전량 단독 공급 중이며, 삼성전자 평택캠퍼스 제5반도체공장(P5)에도 친환경 고내구성 아스팔트인 에코스틸아스콘의 시험포장을 실시하고 있다.
SG 관계자는 "지난 2024년 중견기업으로서 공공조달 시장에 진출한 이후 품질 경쟁력과 안정적인 공급 능력을 보여줬다"며 "공공조달 시장에서 친환경 고내구성 '에코스틸아스콘' 공급을 확대하는 동시에 반도체 국가산단과 대형 인프라 사업, 해외 시장까지 사업 영역을 지속 확장할 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com