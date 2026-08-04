7월 소비자물가 2.8% 상승...석 달 만에 2%대 복귀

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데이터처 '2026년 7월 소비자물가동향' 발표

석유류 상승폭 둔화·농축수산물 안정

생활물가 2.5% 상승…신선식품 2.3% 하락

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 지난달 소비자물가 상승률이 2.8%를 기록하며 세 달만에 2%로 복귀했다. 석유류가격 상승세 둔화와 농축수산물 안정되면서 전체 물가를 끌어내렸다.

국가데이터처가 4일 발표한 '2026년 7월 소비자물가동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.77(2020=100)로 전년 대비 2.8% 상승했다.

품목 성질별로 보면 상품은 전년 동월 대비 3.0% 상승했다. 농축수산물은 0.9%, 공업제품은 3.7%, 전기·가스·수도는 0.4% 각각 올랐다.

2026년 7월 소비자물가동향 [제공=국가데이터처] 2026.08.04 jongwon3454@newspim.com

농축수산물은 전월 대비 0.8% 하락하며 안정세를 보였다. 농산물은 전년 동월 대비 2.2% 하락했고 채소류는 4.2% 내렸다. 축산물은 4.4%, 수산물은 3.9% 각각 상승했다.

공업제품 중 석유류는 전년 동월 대비 15.5% 상승했다. 다만 6월 상승률 20.8%보다 오름폭이 줄면서 전체 물가 상승률 둔화에 영향을 줬다. 품목별로는 경유가 21.5%, 휘발유가 12.6%, 등유가 20.5% 각각 올랐다.

전월 대비로는 석유류 가격 하락폭이 컸다. 휘발유는 6.2%, 경유는 6.7%, 등유는 2.1% 각각 내렸다. 전기·가스·수도도 전월 대비 5.1% 하락했다. 특히 전기료가 전월보다 11.0% 떨어졌다.

서비스 물가는 전년 동월 대비 2.6% 상승했다. 집세는 1.1%, 공공서비스는 1.4%, 개인서비스는 3.5% 각각 올랐다. 외식 물가는 2.6%, 외식 제외 개인서비스는 4.1% 상승했다.

지출 목적별로는 교통이 전년 동월 대비 7.7% 올라 가장 높은 상승률을 보였다. 오락·문화는 5.5%, 기타 상품·서비스는 4.4%, 가정용품·가사서비스는 3.0%, 음식·숙박은 2.8% 각각 상승했다.

생활물가지수는 전년 동월 대비 2.5% 올랐다. 전월 대비로는 0.8% 하락했다. 식품은 전년 동월 대비 1.6%, 식품 이외는 3.2% 각각 상승했다.

신선식품지수는 전년 동월 대비 2.3% 하락했다. 신선어개는 4.4% 올랐지만 신선채소와 신선과실이 각각 4.3%, 4.7% 내렸다. 주요 품목별로는 배추가 18.4%, 시금치이 21.3%, 오이가 13.8%, 호박이 15.9%, 무가 10.8% 각각 하락했다.

근원물가는 2%대 중반 흐름을 이어갔다. 식료품 및 에너지 제외지수는 전년 동월 대비 2.6%, 농산물 및 석유류 제외지수는 2.5% 각각 상승했다. 전월 대비로는 식료품 및 에너지 제외지수가 0.4%, 농산물 및 석유류 제외지수가 0.1% 각각 올랐다.

지역별로는 전북의 소비자물가 상승률이 3.3%로 가장 높았다. 충북·경북·경남은 각각 3.2%, 세종·강원은 각각 3.1% 상승했다. 서울·대구·인천은 각각 2.5% 올라 전국 평균을 밑돌았다.

jongwon3454@newspim.com