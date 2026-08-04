대우건설, 상반기 영업익 4879억원…전년比 109%↑

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상반기 매출 3조9949억…순이익 3630억

2분기 영업익 2323억…전년比 182.6% 급증

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 대우건설이 원가율 안정화와 수익성 개선에 힘입어 올해 상반기 영업이익이 전년 대비 두 배 이상 뛰어오르는 호실적을 거뒀다. 수익성 개선의 자신감을 바탕으로 연간 신규 수주 목표치도 기존 18조원에서 27조원으로 대폭 상향 조정했다.

대우건설 을지로 사옥 [사진=대우건설]

4일 대우건설은 2026년 상반기 연결기준 잠정 실적을 집계한 결과 매출 3조9949억원, 영업이익 4879억원, 당기순이익 3630억원을 기록했다고 공시했다.

영업이익의 큰 성장세가 돋보였다. 상반기 영업이익은 전년 동기(2335억원) 대비 109.0% 급증했으며, 같은 기간 당기순이익 역시 전년 동기(150억원) 대비 큰 폭으로 올랐다. 반면 상반기 매출은 3조9949억원으로 전년 동기(4조3500억원)보다 8.2% 감소했다. 사업부문별 매출은 ▲건축사업부문 2조6656억원 ▲토목사업부문 7433억원 ▲플랜트사업부문 5115억원 ▲기타연결종속부문 745억원으로 각각 집계됐다.

대우건설 측은 "진행 현장 수 감소 영향으로 매출은 다소 줄었지만, 원가율 안정화와 건축사업부문의 수익성 개선에 힘입어 영업이익이 큰 폭으로 증가했다"며 "영업이익률도 전년 동기 5.4%에서 12.2%로 두 배 이상 상승하며 수익성이 크게 개선됐다"고 말했다.

2분기 기준으로 보면 연결 기준 매출액은 2조 435억원, 영업이익은 2323억원, 당기순이익은 1672억원을 기록했다. 2분기 매출액은 전년 동기 대비 10.1% 감소했으나 직전 분기 대비로는 4.7% 증가했다. 영업이익은 직전 분기보다 9.1% 감소했음에도 불구하고 전년 동기 대비 182.6% 급증하며 뚜렷한 실적 개선을 증명했다. 당기순이익 역시 직전 분기 대비로는 14.6% 줄어들었으나, 전년 동기와 비교했을 때는 흑자 전환에 성공했다.

신규 수주 역시 순항 중이다. 상반기 신규 수주 실적은 7조1285억원으로 전년 동기(5조8224억원) 대비 22.4% 증가했다. ▲성남 신흥3구역 재개발(1조2687억원) ▲천안 성정동 공동주택(4143억원) ▲성남 제3판교테크노밸리(3837억원) 등 양질의 국내 건축사업 수주를 연이어 확보한 결과다. 상반기 말 기준 수주잔고는 53조4019억원으로, 연간 매출액 대비 약 6.6년치에 달하는 일감을 비축하고 있다.

호실적을 바탕으로 대우건설은 올해 초 제시했던 연간 신규 수주 가이던스를 18조원에서 27조원으로 대폭 상향했다. 파푸아뉴기니 LNG, 모잠비크 Rovuma LNG 등 굵직한 대형 해외 프로젝트의 수주 가능성이 가시화된 데 따른 조치다.

대우건설 관계자는 "양질의 수주 확대와 철저한 리스크(위험성) 관리를 통해 올해 목표를 초과 달성할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

dosong@newspim.com