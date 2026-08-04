우리투자증권, 2주년 기념 신규 고객에 '삼성전자' 주식 쏜다

AI 핵심 요약beta
- 우리투자증권이 4일 신규 고객 대상 100% 당첨 룰렛 이벤트를 시작했다
- 11월 30일까지 최초 계좌 개설 고객에게 삼성전자 주식 또는 성장산업 ETF 1주를 무작위로 제공한다
- 증권업계는 신규 투자자 확보 위해 주식·ETF 경품 마케팅을 확대하는 추세다
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 우리투자증권이 출범 2주년을 맞아 신규 고객을 대상으로 100% 당첨 룰렛 이벤트를 진행한다. 계좌를 처음 개설한 고객에게 삼성전자 주식 또는 인기 테마 ETF를 경품으로 제공하며 투자 경험 확대에 나선다.
우리투자증권은 오는 11월 30일까지 최초 계좌 개설 고객을 대상으로 '100% 당첨 룰렛 이벤트'를 실시한다고 4일 밝혔다.
이벤트는 우리투자증권 일반종합계좌를 처음 개설한 고객이 대상이다. 이벤트에 참여하면 삼성전자 주식 또는 ▲WON 미국우주항공방산 ETF ▲KODEX 로봇액티브 ETF ▲SOL 반도체후공정 ETF 가운데 1주를 무작위로 받을 수 있다. 삼성전자 주식은 매주 10명을 추첨해 지급한다.
우리투자증권은 최근 투자자들의 관심이 높은 반도체와 로봇, 방산 등 성장 산업 ETF를 경품으로 구성해 신규 고객이 다양한 투자 상품을 경험할 수 있도록 했다고 설명했다.
우리투자증권 관계자는 "출범 2주년을 맞아 고객의 첫 투자 경험을 응원하기 위해 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객 중심의 서비스와 실질적인 혜택을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
최근 증권업계는 신규 투자자 확보를 위해 국내 주식과 ETF를 경품으로 제공하는 마케팅을 확대하는 추세다. 특히 소액으로도 분산투자가 가능한 ETF에 대한 관심이 높아지면서 투자지원금 대신 ETF를 지급하는 이벤트도 늘고 있다.
이벤트 세부 내용은 우리투자증권 '우리WON MTS' 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
plum@newspim.com