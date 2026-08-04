오에스피, '2026 기업가치 제고 계획' 발표

AI 핵심 요약beta
- 오에스피가 4일 2026년 기업가치 제고 계획을 발표했다
- PB 수출 확대와 B2C 전환으로 영업이익률을 높일 계획이다
- 신성장 기술 M&A와 자사주 취득으로 기술 플랫폼 기업으로 도약한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 펫푸드 기업 오에스피가 올해 1분기 영업이익 흑자전환을 계기로 중장기 기업가치 제고 계획을 공식화했다고 4일 밝혔다.
오에스피는 이날 거래소 자율공시를 통해 '2026년 기업가치 제고 계획'을 발표했다. 현재 주가순자산비율(PBR) 0.5배 수준으로 저평가된 상황에서 실적 반등을 이끌어내고 정당한 기업가치 평가를 받기 위한 전략이다.
회사에 따르면 3대 핵심 성장 전략은 글로벌 판로 확대, 신성장 기술 분야 인수합병(M&A), 주주가치 제고다. 우선 자체 브랜드(PB) 중심의 수출을 확대한다. 동남아시아 기존 시장의 점유율을 높이는 동시에 칠레를 거점으로 남미 신흥 시장과 북미 진입을 가속화해 3년 내 PB 수출 비중을 70% 이상으로 끌어올릴 계획이다.
회사는 이를 통해 기존 B2B(주문자상표부착생산) 위주 구조에서 고마진 B2C(기업과소비자거래) 중심으로 체질을 개선해 영업이익률을 제고한다는 전략이다.
신성장 기술 분야 M&A도 추진한다. 펫푸드 사업의 안정적인 수익과 확보된 유동 자금을 기반으로 바이오, 방산, 인공지능(AI), 에너지 등 고성장 기술 분야 강소기업을 대상으로 M&A 및 지분 투자를 연내 적극 추진할 방침이다.
주주가치 제고를 위해 자사주 취득 정책을 지속 이행하고, 김영관 대표이사 등 신임 경영진의 장내매수를 통해 책임경영 의지를 시장에 전할 계획이다.
김영관 오에스피 신임 대표이사는 "이번 기업가치 제고 계획은 단순한 재무적 수치를 넘어 오에스피가 K-펫푸드 선도 기업을 넘어 고부가가치 기술 플랫폼 기업으로 체질을 완벽히 바꾸는 전환점이 될 것"이라고 강조했다.
한편 모회사 우진비앤지는 동물용 연구개발(R&D) 역량을 오에스피의 유기농 펫푸드 라인업에 이식하며 시너지 효과를 높이고 있다. 양사는 의약품 수준의 품질 관리와 기능성 신제품 공동 개발을 통해 K-펫푸드 시장 내 기술적 우위를 공고히 할 예정이다.
nylee54@newspim.com