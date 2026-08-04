신한투자증권, 매도증권담보대출 금리 연 6.95%로 인하

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 4일 매도증권담보대출 금리를 연 6.95%로 인하했다.
- 기존 24단계 금리 체계를 연 6.95% 단일 금리로 개편해 금융비용과 이용 편의성을 높였다.
- 새 금리는 20일 이후 신규 대출에 적용되며 IRP·라이트펀드 수수료 면제 등 고객 부담 경감 제도도 병행한다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한투자증권이 주식 매도 후 결제 전까지 단기 자금을 빌릴 수 있는 매도증권담보대출 금리를 연 6.95%로 인하한다. 복잡했던 금리 체계도 단일 금리로 개편해 고객의 금융비용 부담과 이용 편의성을 함께 높인다는 계획이다.
신한투자증권은 고객의 금융비용 부담을 줄이기 위해 매도증권담보대출 금리를 연 6.95%로 인하한다고 4일 밝혔다.
이번 개편으로 기존 24단계로 운영되던 금리 체계를 연 6.95% 단일 금리로 변경한다. 새 금리는 시스템 정비를 거쳐 오는 20일 이후 신규 신청하는 대출부터 적용된다.
매도증권담보대출은 투자자가 보유 주식을 매도한 뒤 실제 결제일까지 기다리지 않고 매도대금을 담보로 단기 자금을 먼저 이용할 수 있는 서비스다. 결제 대기 기간에도 자금을 활용할 수 있어 추가 투자나 긴급 자금이 필요한 투자자들이 주로 이용한다.
정용욱 신한투자증권 신한 Premier 총괄사장은 "금리 상승 환경에서 고객이 체감할 수 있는 금융비용 절감 방안을 고민한 결과 이번 금리 인하를 결정했다"며 "앞으로도 고객 중심의 금융 서비스와 투자 편의성을 지속 확대하겠다"고 말했다.
국내 주식은 거래 후 실제 결제가 이뤄지기까지 일정 기간이 소요되기 때문에 단기 자금이 필요한 투자자들은 매도증권담보대출이나 신용융자 등을 활용하기도 한다. 다만 대출 상품인 만큼 이용 기간과 이자 비용을 충분히 고려해 활용하는 것이 필요하다.
한편 신한투자증권은 개인형퇴직연금(IRP) 자산관리·운용관리 수수료 면제와 온라인 라이트 펀드 선취판매수수료 무료 등 고객 부담을 낮추는 제도를 함께 운영하고 있다.
plum@newspim.com