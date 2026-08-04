바이오포트, 미국·일본으로 K-뷰티 공급 확대 추진

AI 핵심 요약beta
- 바이오포트가 4일 K-뷰티 미국·일본 진출을 밝혔다.
- 33개국 유통망으로 K-뷰티 공급 확대에 나섰다.
- 미국은 이커머스, 일본은 스킨케어 중심 검토했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 식음료 유통기업 바이오포트는 K-푸드 사업으로 구축한 33개국 유통망을 활용해 미국과 일본 시장으로 K-뷰티 제품 공급을 확대한다고 4일 밝혔다.
회사에 따르면 미국 시장 진출을 위해 기존 이커머스와 프리미엄 유통채널을 통해 시장 수요를 분석하고 판매 가능성이 높은 K-뷰티 제품군을 선별 중이다. 온라인 판매 데이터와 소비자 트렌드를 바탕으로 국가별 선호도가 높은 제품을 발굴한 뒤 기존 유통망을 통해 공급할 계획이다.
일본 시장에서는 현지 소비자 선호와 유통 환경을 반영한 제품군을 검토 중이다. 스킨케어와 헤어케어를 중심으로 시장 적합성을 검토한 뒤 단계적으로 공급을 확대할 방침이다.
바이오포트는 코스트코 등 글로벌 유통채널과의 거래 경험을 바탕으로 국가별 소비 성향, 가격, 포장 규격, 인증, 공급 일정 등에 대응할 수 있는 유통 역량을 축적해왔다. 부산에 제1·2·3공장을 순차적으로 구축하고 음료류·액상차·스낵·안주류를 중심으로 자체 제품 비중을 높이고 있다.
김성구 바이오포트 대표이사는 "K-푸드 사업을 통해 구축한 글로벌 유통망을 적극 활용해 K-뷰티 사업을 확대할 것"이라며 "필리핀을 시작으로 미국과 일본 등 주요 시장에 순차적으로 진출하고 국가별 소비 성향에 맞는 제품을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com