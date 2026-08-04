사조푸디스트, 초가성비 실현 '식자재왕 플러스' 론칭

AI 핵심 요약beta
- 사조푸디스트가 4일 자영업자 지원 솔루션 식자재왕 플러스와 로스트핫윙·핫봉을 선보였다고 밝혔다.
- 새 솔루션은 외식업 효율성과 소상공인 가격 경쟁력·품질을 높이고, 오븐·직화 공법으로 맛과 원가 관리 효율을 강화했다.
- 국내 OEM 협업으로 안정적 공급·가격 경쟁력을 갖추고, 연내 까스류·육가공류 등 45종을 추가로 출시할 계획이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 사조그룹 계열 식자재 전문기업 사조푸디스트가 자영업자 경쟁력 강화를 위한 초가성비 솔루션 '식자재왕 플러스'를 선보이며 '로스트핫윙'과 '로스트핫봉' 2종을 출시했다고 4일 밝혔다.
이번 솔루션은 외식업 운영 효율성을 극대화하고 소상공인에게 합리적인 가격과 균일한 품질의 식자재를 제공하는 데 중점을 뒀다. 첫 출시 제품은 사조푸디스트의 R&D 인프라를 통해 맛과 원가 관리 효율성을 극대화한 것이 특징이다.
'로스트핫윙'은 날개 부위의 부드럽고 풍미 깊은 식감을, '로스트핫봉'은 어깨 부위의 쫄깃하고 풍부한 식감을 제공한다. 두 제품 모두 오븐에 구워 기름기를 빼고 직화로 한 번 더 구워내 불맛과 매콤함을 더했다.
사조푸디스트는 국내 OEM 제조사와 협업해 안정적인 맛과 품질을 유지하고, 수입 완제품 대비 가격 경쟁력과 안정적인 공급 체계를 갖췄다. 이번 론칭을 기점으로 연내 까스류, 육가공류, 분말·소스류, 장류, 맛살류, 주방용품 등 약 45종의 상품을 순차적으로 출시할 예정이다.
사조푸디스트 이재우 상품개발팀장은 "식자재왕 플러스는 외식업 운영에 최적화된 전문 브랜드로, 앞으로도 자영업자들의 니즈에 맞는 상품을 지속적으로 발굴하고 개발하여 성공 파트너로서의 위치를 공고히 할 계획"이라고 밝혔다.
fineview@newspim.com