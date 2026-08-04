W컨셉, 스타필드 하남서 최대 90% 할인 클리어런스

AI 핵심 요약beta
- W컨셉이 4일 스타필드 하남서 행사를 시작했다.
- 오는 12일까지 디자이너 브랜드 판로를 넓힌다.
- 사계절 상품을 최대 90% 할인해 판매한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 패션 플랫폼 W컨셉이 오는 12일까지 스타필드 하남 지하 1층 행사장에서 '오프라인 클리어런스' 행사를 진행한다고 4일 밝혔다.
이번 행사는 입점 디자이너 브랜드의 판로 확대를 돕는 한편, 고객에게는 W컨셉의 인기 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 기회를 제공하기 위해 기획됐다.
행사 기간 한정으로 봄·여름 시즌 오프 상품부터 가을·겨울 역시즌 상품까지 사계절 패션 아이템을 최대 90% 할인된 가격에 선보인다. 프론트로우를 비롯해 그로브, 시엔느, 르니나 등 2030 여성 고객의 팬덤이 두터운 총 34개 국내 디자이너 브랜드 상품을 만나볼 수 있다. 블라우스, 셔츠, 원피스 등 봄·여름 의류부터 니트, 팬츠, 코트, 패딩, 재킷 등 가을·겨울 시즌 상품까지 한자리에서 선보인다.
W컨셉 관계자는 "무더운 여름 복합 쇼핑몰을 찾는 고객들이 쾌적하고 실속 있는 쇼핑을 즐길 수 있도록 이번 행사를 마련했다"고 말했다.
fineview@newspim.com