전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.06 (목) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

뉴욕증시 프리뷰, 미 주가선물 상승…중동 협상 기대 속 실적 장세, 스페이스X·AMD 급락

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 5일 뉴욕증시 선물은 중동 협상 기대에 상승했다.
  • 스페이스X·AMD는 AI 투자 부담에 실적 호조에도 급락했다.
  • ADP 고용 부진에 시장은 7일 고용보고서에 주목했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

ADP 고용 예상 밑돌았지만 위험선호 유지
디즈니·일라이릴리 강세
미니애폴리스 연은 총재 "금리 인상 시작할 때"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 5일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미 주가지수 선물은 중동 평화 협상 진전 기대감과 기업 실적 발표를 소화하며 상승세를 이어갔다. 다만 인공지능(AI) 투자 확대에 대한 부담이 부각되면서 스페이스X(SPCX)와 AMD(AMD)는 시장 기대를 웃도는 실적과 전망에도 큰 폭으로 하락해 종목별 차별화가 뚜렷했다.

미 동부시간 오전 9시(한국 시간 오후 10시) 기준 다우존스산업평균지수 선물은 224.00포인트(0.41%), S&P500 선물은 0.47%, 나스닥100 선물은 0.23% 각각 상승했다.

전날 뉴욕증시는 기업 실적 호조와 미국·이란의 호르무즈 해협 재개방 협상 기대감에 힘입어 S&P500지수가 사상 처음으로 7700선을 돌파했고, 다우지수도 900포인트 이상 오르며 최고치를 경신했다.

국제유가는 전날 급락 이후 소폭 반등했다. 9월물 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 76달러, 브렌트유 10월물은 배럴당 80달러 안팎에서 거래됐다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

AI 투자 부담에 스페이스X·AMD 급락

시장의 관심은 AI 관련 대형 기업들의 실적에 집중됐다.

스페이스X는 상장 이후 첫 분기 실적에서 매출이 전년 대비 두 배 가까이 증가하고 영업손실도 줄였지만, 2분기 자본지출이 184억달러로 1년 전보다 6배 급증했다고 밝혔다. 대부분의 투자가 AI 인프라 구축에 집중됐으며, 경영진은 대규모 투자가 당분간 계속될 것이라고 밝혔다.

이에 따라 ▲스페이스X(SPCX)의 주가는 개장 전 거래에서 10% 넘게 급락했다. 오는 7일부터 보호예수(lock-up) 해제가 시작되는 점도 추가 매도 압력으로 작용했다. ▲테슬라(TSLA)도 0.8% 하락했다.

코인뷰로의 닉 퍼크린은 "이번 실적 시즌의 핵심은 AI 투자 비용"이라며 "매출은 시장 예상을 웃돌았지만 AI 투자 규모가 지나치게 커지고 있다"고 평가했다.

▲AMD(AMD)도 AI 수요를 반영해 시장 예상보다 높은 분기 매출 전망을 제시했지만 주가는 7% 넘게 하락했다. 올해 들어 주가가 이미 142% 급등한 만큼 투자자들의 기대 수준을 충족하지 못했다는 분석이다.

반면 ▲엔비디아(NVDA)는 스페이스X가 데이터센터 구축에 자사 AI 칩만 사용하겠다고 밝히면서 1.5% 상승했다. ▲마이크로소프트(MSFT)와 ▲알파벳(GOOGL)도 각각 약 1% 올랐지만 ▲인텔(INTC)과 ▲마이크론(MU)은 동반 약세를 보였다.

◆ 실적 희비…디즈니·일라이릴리 강세

실적을 발표한 다른 기업들의 주가는 엇갈렸다.

▲디즈니(DIS)는 3분기 순이익이 시장 예상을 웃돌고 테마파크를 포함한 체험(Experiences) 사업 매출이 전년 대비 10% 증가하면서 3% 이상 상승했다.

▲일라이릴리(LLY)는 비만 치료제 '젭바운드'와 당뇨병 치료제 '마운자로' 판매 호조에 힘입어 시장 예상을 웃도는 실적을 발표하고 연간 매출 전망을 상향 조정하면서 5% 가까이 올랐다.

▲반면 우버(UBER)는 3분기 예약 규모와 이익 전망이 기대에 미치지 못해 3% 가까이 하락했고, ▲아리스타네트웍스(ANET)는 3분기 매출 전망이 시장 예상치를 웃돌며 10% 넘게 급등했다.

암호화폐 관련주인 ▲써클(CRCL)은 금융서비스용 블록체인 '아크(Arc)'의 초기 파트너를 공개하고 기타 매출 전망을 두 배로 상향 조정하면서 주가가 상승했으나 다시 하락 전환했다. CNBC에 따르면, 블랙록(BLK), 인터컨티넨털 익스체인지(ICE), 비자(V), 마스터카드(MA) 등이 초기 파트너로 참여했다.

일라이릴리 로고 [사진=블룸버그통신]

ADP 고용 부진…시장 시선은 고용보고서

경제지표는 혼조세를 보였다.

ADP에 따르면 7월 민간고용은 4만4000명 증가하는 데 그쳐 시장 예상치인 7만~7만5000명을 크게 밑돌았다. 투자자들의 관심은 오는 7일 발표될 미국의 공식 비농업부문 고용보고서와 이날 발표되는 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI)로 옮겨가고 있다.

한편 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재는 미국 CNBC와의 인터뷰에서 "기업 실적과 소비, 노동시장이 모두 견조하다"며 "이제는 기준금리를 천천히 인상하기 시작할 시점"이라고 말했다.

투자자들은 리사 쿡 연준 이사와 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재의 발언도 주시하고 있다. CME 페드워치에 따르면 시장은 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리가 인상될 가능성을 58.4%로 반영하고 있다.
 
koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경기도, 재정 '비상 상황' [수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 추친 방안을 제시했다고 밝혔다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 추 지사는 이날 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경기도는 지금 새로운 공약사업을 추진하기는커녕 이미 진행 중인 민생 사업조차 온전히 유지하기 어려운 지경에 이르렀다"며 "지금 결단하지 않으면 2~3년 뒤 채무를 갚기 위해 또다시 지방채를 발행하는 악순환에 빠질 수 있어 '경기도 재정 비상 상황'을 선언한다"고 밝혔다. 도에 따르면 민선 8기 당시 경기도는 재정 부족을 이유로 노인장기요양, 소아응급 책임의료기관 육성, 유·초·중·고교 급식비, 시내버스 공공관리제 등 상당수 주요 민생·필수 사업의 올해 예산을 12개월분이 아닌 9개월분만 편성한 것으로 나타났다. 이에 따라 올해에만 약 7700억 원 규모의 감액추경이 필요한 실정이다. 경기도는 지난해 한도액의 99.6%에 달하는 9430억 원 상당의 지방채를 20년 만에 발행한 데 이어 통합재정안정화기금 조례를 개정해 남북협력기금 등 각종 기금 재원 5588억 원을 일반회계로 예탁·끌어다 쓰며 위기를 버텨왔다. 그러나 도 전체 예산 약 41조 7000억 원 중 도가 자체 활용할 수 있는 재원은 3조 5000억 원에 불과한 데다 세원의 절반 이상을 차지하는 취득세 수입이 2022년 11조 원에서 올해 8조 원 수준으로 급감했다. 아울러 3기 신도시 개발 세수 효과 감소, 반도체 등 인프라 투자 대비 법인지방소득세의 시·군 귀속 구조, 전체 예산의 49%에 달하는 복지 예산 증대 등이 맞물리며 구조적 재정 위기가 심화했다. 추 지사는 구조적 재정 위기 극복을 위해 ▲도지사 및 고위공직자 업무경비 감액 등 강도 높은 세출 구조조정 ▲일회성·선심성 행사 및 불요불급한 사업 전면 중단▲참모조직 및 공공기관 인력 효율적 재배치 ▲지방소비세 확충 및 국고보조사업 지방비 부담 개선 등 세입구조 정상화를 위한 4대 방안을 제시했다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 다만 도민의 생명과 안전, 취약계층 보호를 위한 핵심 민생 예산은 끝까지 지켜내겠다고 약속했다. 추미애 지사는 "재정위기의 고통을 사회적 약자와 서민의 삶에 떠넘기지 않고 불필요한 지출부터 선제적으로 줄여나가겠다"며 "지금의 어려움을 다음 세대의 빚으로 넘기지 않고 경기도의 미래를 위한 전환점으로 만들기 위해 도의회 및 31개 시·군과 적극 협력하겠다"고 강조했다. 1141world@newspim.com 2026-08-05 11:21
사진
프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동