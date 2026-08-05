뉴욕증시 프리뷰, 미 주가선물 상승…중동 협상 기대 속 실적 장세, 스페이스X·AMD 급락

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ADP 고용 예상 밑돌았지만 위험선호 유지

디즈니·일라이릴리 강세

미니애폴리스 연은 총재 "금리 인상 시작할 때"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 5일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미 주가지수 선물은 중동 평화 협상 진전 기대감과 기업 실적 발표를 소화하며 상승세를 이어갔다. 다만 인공지능(AI) 투자 확대에 대한 부담이 부각되면서 스페이스X(SPCX)와 AMD(AMD)는 시장 기대를 웃도는 실적과 전망에도 큰 폭으로 하락해 종목별 차별화가 뚜렷했다.

미 동부시간 오전 9시(한국 시간 오후 10시) 기준 다우존스산업평균지수 선물은 224.00포인트(0.41%), S&P500 선물은 0.47%, 나스닥100 선물은 0.23% 각각 상승했다.

전날 뉴욕증시는 기업 실적 호조와 미국·이란의 호르무즈 해협 재개방 협상 기대감에 힘입어 S&P500지수가 사상 처음으로 7700선을 돌파했고, 다우지수도 900포인트 이상 오르며 최고치를 경신했다.

국제유가는 전날 급락 이후 소폭 반등했다. 9월물 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 76달러, 브렌트유 10월물은 배럴당 80달러 안팎에서 거래됐다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

◆ AI 투자 부담에 스페이스X·AMD 급락

시장의 관심은 AI 관련 대형 기업들의 실적에 집중됐다.

스페이스X는 상장 이후 첫 분기 실적에서 매출이 전년 대비 두 배 가까이 증가하고 영업손실도 줄였지만, 2분기 자본지출이 184억달러로 1년 전보다 6배 급증했다고 밝혔다. 대부분의 투자가 AI 인프라 구축에 집중됐으며, 경영진은 대규모 투자가 당분간 계속될 것이라고 밝혔다.

이에 따라 ▲스페이스X(SPCX)의 주가는 개장 전 거래에서 10% 넘게 급락했다. 오는 7일부터 보호예수(lock-up) 해제가 시작되는 점도 추가 매도 압력으로 작용했다. ▲테슬라(TSLA)도 0.8% 하락했다.

코인뷰로의 닉 퍼크린은 "이번 실적 시즌의 핵심은 AI 투자 비용"이라며 "매출은 시장 예상을 웃돌았지만 AI 투자 규모가 지나치게 커지고 있다"고 평가했다.

▲AMD(AMD)도 AI 수요를 반영해 시장 예상보다 높은 분기 매출 전망을 제시했지만 주가는 7% 넘게 하락했다. 올해 들어 주가가 이미 142% 급등한 만큼 투자자들의 기대 수준을 충족하지 못했다는 분석이다.

반면 ▲엔비디아(NVDA)는 스페이스X가 데이터센터 구축에 자사 AI 칩만 사용하겠다고 밝히면서 1.5% 상승했다. ▲마이크로소프트(MSFT)와 ▲알파벳(GOOGL)도 각각 약 1% 올랐지만 ▲인텔(INTC)과 ▲마이크론(MU)은 동반 약세를 보였다.

◆ 실적 희비…디즈니·일라이릴리 강세

실적을 발표한 다른 기업들의 주가는 엇갈렸다.

▲디즈니(DIS)는 3분기 순이익이 시장 예상을 웃돌고 테마파크를 포함한 체험(Experiences) 사업 매출이 전년 대비 10% 증가하면서 3% 이상 상승했다.

▲일라이릴리(LLY)는 비만 치료제 '젭바운드'와 당뇨병 치료제 '마운자로' 판매 호조에 힘입어 시장 예상을 웃도는 실적을 발표하고 연간 매출 전망을 상향 조정하면서 5% 가까이 올랐다.

▲반면 우버(UBER)는 3분기 예약 규모와 이익 전망이 기대에 미치지 못해 3% 가까이 하락했고, ▲아리스타네트웍스(ANET)는 3분기 매출 전망이 시장 예상치를 웃돌며 10% 넘게 급등했다.

암호화폐 관련주인 ▲써클(CRCL)은 금융서비스용 블록체인 '아크(Arc)'의 초기 파트너를 공개하고 기타 매출 전망을 두 배로 상향 조정하면서 주가가 상승했으나 다시 하락 전환했다. CNBC에 따르면, 블랙록(BLK), 인터컨티넨털 익스체인지(ICE), 비자(V), 마스터카드(MA) 등이 초기 파트너로 참여했다.

일라이릴리 로고 [사진=블룸버그통신]

◆ ADP 고용 부진…시장 시선은 고용보고서

경제지표는 혼조세를 보였다.

ADP에 따르면 7월 민간고용은 4만4000명 증가하는 데 그쳐 시장 예상치인 7만~7만5000명을 크게 밑돌았다. 투자자들의 관심은 오는 7일 발표될 미국의 공식 비농업부문 고용보고서와 이날 발표되는 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI)로 옮겨가고 있다.

한편 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재는 미국 CNBC와의 인터뷰에서 "기업 실적과 소비, 노동시장이 모두 견조하다"며 "이제는 기준금리를 천천히 인상하기 시작할 시점"이라고 말했다.

투자자들은 리사 쿡 연준 이사와 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재의 발언도 주시하고 있다. CME 페드워치에 따르면 시장은 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리가 인상될 가능성을 58.4%로 반영하고 있다.



koinwon@newspim.com