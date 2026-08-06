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유럽증시, 숨가쁘게 진행되는 중동 상황 주목하며 보합세 마감… 유가도 큰 변동 없어

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  • 유럽 증시가 5일 보합 마감했다
  • 미·이란 협상 진전에 투자심리를 살폈다
  • 글렌코어·하이네켄은 올랐고 노보는 내렸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 5일(현지 시각) 유럽 주요국의 증시가 보합권으로 마감했다.

기업 실적을 소화하는 한편 숨가쁘게 진행되는 미·이란 협상 상황에 촉각을 곤두세웠다. 국제 외교가와 해외 언론에서는 양측이 잠정 합의안 타결에 상당히 근접했다는 관측들이 나오고 있다.

국제유가도 큰 변동 없이 횡보세를 보였다. 

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 0.28포인트(0.04%) 오른 657.14로 장을 마쳤다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 8.92포인트(0.08%) 뛴 1만888.30에, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 2.67포인트(0.03%) 오른 8669.30으로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 76.05포인트(0.29%) 내린 2만6126.30으로, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 93.70포인트(0.18%) 하락한 5만3446.80에 마감했다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 33.40포인트(0.17%) 오른 2만57.00으로 마감했다.

스페인 마드리드 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

미 인터넷 매체 악시오스는 미국과 이란, 오만 등 3국이 호르무즈 해협 재개방을 골자로 하는 60일짜리 잠정 합의안 타결에 근접했다고 보도했다. 

호르무즈 해협을 통해 페르시아만쪽으로 들어갈 때는 이란 영해 쪽 항로를 이용하고, 나갈 때는 오만 영해 쪽 항로를 이용하는 방안이 담긴 것으로 알려졌다. 이 기간 동안 통행료나 수수료는 부과되지 않을 것이라고 했다. 

도널드 트럼프 미국 대통령도 잇따라 언론에 "이란과 매우 좋은 논의를 진행 중" "28시간 내에 (협상 결과를) 알게 될 것" "(협상 타결이) 내일이나 모레쯤 될 수도 있다. 많은 진전이 있었다"는 등의 말을 쏟아냈다. 

반면 아라비아반도 남서단 예멘의 친이란 반군 후티는 홍해와 바브엘만데브 해협에 대한 위협을 계속했다. 후티는 사우디아라비아 서쪽 얀부항 앞바다에 있는 유조선을 향해 탄도미사일을 발사했다고 주장했다. 

투자자들은 연이어 발표되는 기업 실적에도 눈길을 돌렸다.

영국 온라인 브로커리지 엑스티비(XTB)의 리서치 디렉터 캐슬린 브룩스는 "전반적으로 시장은 정치적 서사나 지정학적 서사를 크게 반영하지 않고 있다"며 "현재 주가를 움직이는 핵심 주제는 기업의 펀더멘털"이라고 말했다.

주요 섹터 중 광산업은 달러 약세로 금값이 한 달 만에 최고치를 기록한 영향에 2.3% 올랐다. 

스위스 자원개발·원자재 거래업체 글렌코어는 상반기 순이익이 전년 대비 86% 증가하며 시장 전망을 웃돌았다고 발표하면서 4.1% 상승했다.

네덜란드 맥주업체 하이네켄은 3000여명의 구조조정 이후 상반기 이익이 시장 예상치를 웃돌며 2.2% 올랐다. 

덴마크 제약사 노보노디스크는 연간 매출과 이익 전망을 상향 조정했음에도 4.3% 하락했다. 

로이터 통신은 "투자자들은 경구용 비만치료제의 매출이 시장 기대에 다소 못 미쳤고, 차세대 비만치료제 카그리세마의 임상시험에서 차질이 발생한 점에 주목했다"고 했다. 

미국 투자은행 씨티 리서치의 애널리스트들은 "위고비 경구제의 글로벌 공급을 차질 없이 지속할 수 있는 경로가 아직 명확하게 제시되지 않았다"며 "미국을 넘어 출시 지역이 확대되고 수요가 빠르게 증가하는 만큼, 공급 제약이나 지역별 공급 불균형 없이 성장세를 유지하려면 생산 준비가 중요할 것"이라고 했다.

스위스 제네릭 의약품업체 산도스는 바이오시밀러 판매 호조에 힘입어 2분기 순매출이 9% 증가했다고 발표한 뒤 6% 상승했다.

영국 보험사 프루덴셜은 중국 세무당국이 역외 보험상품 수익에 대해 개인소득세를 부과하기 시작했다는 보도 이후 6.4% 하락했다. 

이 여파로 아시아 사업 비중이 높은 유럽 은행들도 약세를 보였고, 영국 은행 HSBC는 4.7% 떨어졌다.

ihjang67@newspim.com

 

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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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